এবার মানুষ ধোয়ার মেশিন আনল জাপান

জামাকাপড় ধোয়ার মতোই এবার মানুষ ধোয়ার জন্যও ওয়াশিং মেশিন তৈরি করেছে জাপান। জাপানের ওসাকায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড এক্সপো-তে প্রথম বার এই মানুষ ধোয়ার মেশিনটি সামনে আনা হয়। এবার সেই যন্ত্রই জাপানের বাজারেও চলে এসেছে।
জাপানি সংস্থা সায়েন্স এই মানুষ ধোয়ার ওয়াশিং মেশিনটি তৈরি করেছে। মেশিনের ভিতরে থাকা ক্যাপসুলে ঢুকে উপরে ঢাকনা আটকে দিলেই শুরু হবে মানুষের ধোলাই। তবে জামা কাপড়ের মতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাচাকাচি হবে না। তার বদলে ধোয়ার মতো বিন্দু বিন্দু জলকণা দিয়ে গোটা শরীরের সঙ্গে মানুষের অন্তরাত্মাকেও এই যন্ত্র পরিষ্কার এবং সতেজ করে দেবে বলে দাবি করেছেন সংস্থার মুখপাত্র।
১৯৭০-এর দশকে প্রথমবার এই ওয়ার্ল্ড এক্সপো-তেই এই ধরনের এই যন্ত্র প্রদর্শন করা হয়েছিল। তা দেখেই ভবিষ্যতে মানুষ ধোয়ার এমন অত্যাধুনিক যন্ত্র তৈরির স্বপ্ন দেখেছিলেন সায়েন্স সংস্থার বর্তমান প্রেসিডেন্ট। সেই সময় তিনি একজন কিশোর ছিলেন।
সংস্থার মুখপাত্র জানিয়েছেন, মেশিনে থাকা সেন্সর হৃদস্পন্দন এবং অন্যান্য শারীরিক মানদণ্ড পর্যবেক্ষণ করবে, যাতে ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। ধোয়ার সময় হালকা সঙ্গীত বাজবে এবং মনকে শান্ত করতে ভিডিও বা ছবি প্রদর্শন করা হবে। ধোয়ার পর শরীরও শুকানো হবে, ফলে গোসলের পর গা মোছার ঝামেলা থাকবে না।
জাপান টাইমস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, আপাতত ৫০টি যন্ত্র তৈরি করবে জাপানের এই সংস্থা। দাম পড়বে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ডলারের মতো। ইতিমধ্যেই এই যন্ত্র কিনতে আগ্রহ দেখিয়েছে বিভিন্ন দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান।