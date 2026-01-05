এবিএমএস রেজিস্ট্রেশন ছাড়া নির্বাচনী ডিউটি নয়- আনসার মহাপরিচালক

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধিঃ
আগামী জাতীয় নির্বাচনে এবিএমএস (ABMS) রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কেউ কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারবে না, এমন কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আব্দুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ, এসজিপি, বিএএম, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি।
সোমবার সকালে, গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর আনসার একাডেমিতে অনুষ্ঠিত ৫০ তম ভিডিপি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, বাহিনীর পুরাতন ও অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের অভিজ্ঞতাকেও নির্বাচনী দায়িত্বে কাজে লাগাতে আহ্বান জানানো হয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতা একটি সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
মহাপরিচালক জানান, নির্বাচন ব্যবস্থাপনাকে আরও স্বচ্ছ ও নিরাপদ করতে ভোটকেন্দ্রভিত্তিক একটি আধুনিক অটোমেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে, যেখানে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকবে না।
অনুষ্ঠান উপলক্ষে শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে, কেক কেটে ও বর্ণাঢ্য র্যালির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়। পুরো আয়োজন ছিল উৎসবমুখর ও প্রাণবন্ত।
এ সময় অনুষ্ঠানে বাহিনীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক, উপমহাপরিচালকবৃন্দসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিপুলসংখ্যক ভিডিপি সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।