রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ঐকমত্য কমিশনের বাইরে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে মানব না: আলাল

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৫
ঐকমত্য কমিশনের বাইরে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে মানব না: আলাল


ঢাকা: নীতি সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত বর্তমান সরকারের কাজ নয়, এসব কাজ নির্বাচিত সরকারের— মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল।

তিনি বলেন, ‘ঐকমত্য কমিশনে যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, এর বাইরে জোর করে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলে আমরা তা মানবো না।’

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পল্লি চিকিৎসক অ্যাসোসিয়েশনের ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

আলাল বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ হলো নির্বাচন আয়োজন ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করা। কিন্তু তারা এখন এমন সব নীতি-সংক্রান্ত বিষয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা শুধুমাত্র একটি নির্বাচিত সরকারেরই করার কথা।’

অনুষ্ঠানে বিএনপির আরও নেতারা উপস্থিত থেকে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, ও ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে বক্তব্য দেন।





