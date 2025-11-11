ঐক্যবদ্ধ ইসলামী বিকল্পে ভোট দিতে আগ্রহী মানুষ : ড. কাদের

ঢাকা: বাংলাদেশের জনআকাঙ্ক্ষা ও রাজনৈতিক বাস্তবতা তুলে ধরে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও গবেষক ড. আহমদ আব্দুল কাদের বলেছেন, দেশের সাধারণ মানুষ আগামী নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ ইসলামী বিকল্পে ভোট দিতে আগ্রহী।
সোমবার (১০ নভেম্বর) বৃটেনের সর্বদলীয় উলামায়ে কেরামের বৃহৎ সংগঠন ‘বাংলাদেশি উলামা-মাশায়েখ ইউকে’ আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘মানুষ আওয়ামী লীগ দেখেছে, বিএনপি দেখেছে, জাতীয় পার্টি দেখেছে। এখন তারা বলছে— আপনারা (ইসলামী দলসমূহ) এক হয়ে আসেন, এবার আমরা আপনাদের দিয়ে দেখি।’
লন্ডনের সেন্টার ফর ইসলামিক গাইডেন্সের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন উলামা-মাশায়েখ ইউকের সভাপতি ও ইস্ট লন্ডন মসজিদের খতীব শায়েখ আব্দুল কাইয়ুম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সেক্রেটারি ও বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মাওলানা শাহ মিজানুল হক।
সভায় বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন, আলেম, সাংবাদিক, আইনজীবী ও প্রবাসী কমিউনিটির প্রতিনিধিরা অংশ নেন। আলোচনায় অংশ নেন— হাফিজ শায়েখ আবু সাঈদ, অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ, শায়েখ এ কে মাওদুদ হাসান, হাফিজ শায়েখ ইমদাদুর রাহমান মাদানী, ব্যারিস্টার নজির আহমদ, সাংবাদিক কে আবু তাহের চৌধুরী, সম্পাদক সাঈদ চৌধুরী, মাওলানা সাদিকুর রহমান, শায়েখ মুমিনুল ইসলাম ফারুকীসহ অনেকে।
সভায় ড. আহমদ আব্দুল কাদের নবগঠিত ৮ দলীয় ইসলামী ঐক্যের লক্ষ্য ও অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন, ‘শতভাগ না হলেও অন্তত ৮০ ভাগ সফলতার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।’