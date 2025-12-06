ঐক্য ছাড়া জাতি অগ্রসর হতে পারে না: মুজিবুর

ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, ‘ঐক্য ছাড়া জাতি কোনোদিনও অগ্রসর হতে পারে না। অতীতে যারা ক্ষমতায় বসেছে তাদের প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধের রাজনীতির কারণে বাংলাদেশ বারবার পথ হারিয়েছে।’
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) ঢাকা-৬ সংসদীয় এলাকার ধূপখোলা মাঠে ড. আব্দুল মান্নান প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, খেলাধুলা মেধা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, মাদক মেধা বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। সুস্থ জাতি গঠনে মাদকমুক্ত যুব সমাজ তৈরির জন্য খেলাধুলার বিকল্প নাই। অথচ বিগত সরকার গুলোর দুর্নীতি আর স্বজনপ্রীতির কারণে যুব সমাজের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।
জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ড. আব্দুল মান্নান বলেন, যুব সমাজের জন্য আমাদের বার্তা আমরা মাদককে ‘না’ বলতে চাই। মাদকমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, চাঁদাবাজমুক্ত সমাজ গঠনে যুব সমাজকেই ভূমিকা রাখতে হবে।
সুস্থ দেহ, সুস্থ মন, সুস্থ পরিবেশ গঠনে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে এগিয়ে আসতে তিনি যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আগামীর বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে তরুণ প্রজন্ম। আর তাদেরকে নেতৃত্বের গুণে গড়ে তুলতে জামায়াতে ইসলামী কাজ করছে।
ঢাকা-৬ আসনে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পরিচালক কামরুল আহসান হাসানের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক কায়সার হামিদ, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, নগর পরিকল্পনাবিদ ইঞ্জিনিয়ার সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।