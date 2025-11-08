‘ওয়াজ মাহফিল যেন রাজনৈতিক মঞ্চে পরিণত না হয়’

চাঁপাইনবাবগঞ্জ: বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য ও সাবেক এমপি মো. হারুনুর রশীদ বলেছেন, ওয়াজ মাহফিল যেন রাজনৈতিক মঞ্চে পরিণত না হয়। ইসলামের নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা উচিত নয়।
শনিবার (৮ নভম্বের) সন্ধ্যায় জেলার বটতলা হাট সেন্টু চত্বরে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় ইসলামী বক্তা ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের বক্তব্যে দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি এ কথা বলেন। ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি।
প্রধান অতিথি বক্তব্যে হারুনুর রশীদ বলেন, ‘নির্বাচন যেভাবেই হোক ফেব্রুয়ারির মধ্যে হতে হবে। ভোট বিলম্বিত করার কোনো চক্রান্ত জনগণ মেনে নেবে না।’ নেতা শেখ হাসিনার শাসনামলে গুম, হত্যা ও মিথ্যা মামলার সমালোচনা করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘শেখ হাসিনা যেমন তার কর্মকাণ্ডের ফল ভোগ করছেন, তেমনি অতীতের অপরাধের বিচারও সবার জন্য হতে হবে।’
হারুনুর রশীদ ধর্মীয় সম্প্রীতি বিষয়ে বলেন, ‘মসজিদ ইবাদতের জায়গা, আবার হিন্দুদের মন্দিরে গিয়ে পূজার ব্রতকে রোজার সঙ্গে তুলনা করা ঈমানের জন্য বিপজ্জনক।’ তিনি জামায়াতে ইসলামের নেতাদের বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, ‘ভোট দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার প্রচারণা ইসলামসম্মত নয়। জনগণকে বিভ্রান্ত করা উচিত নয়।’
সভায় সভাপতিত্ব করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক কাউন্সিলর মো. আব্দুল বারেক। এ সময় স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।