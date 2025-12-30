ওসমান হাদির অসুস্থ মায়ের খোঁজ নিলেন জামায়াত আমির

ঢাকা: রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহিদ শরিফ ওসমান বিন হাদির অসুস্থ মায়ের খোঁজ নিয়েছেন জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকের কাছ থেকে শহিদ শরিফ ওসমান বিন হাদির মায়ের চিকিৎসার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং সর্বোচ্চ ও যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য চিকিৎসকদেরকে অনুরোধ জানান।
এ সময় তিনি মহান আল্লাহর কাছে শহিদ শরিফ ওসমান বিন হাদির মায়ের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে দোয়া করেন।
জামায়াত আমিরের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমির ড. হেলাল উদ্দিন এবং ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের এনডিএফ এর নেতারা।