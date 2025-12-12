ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে জবি ছাত্রীদের বিক্ষোভ

জবি: ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের এমপি (স্বতন্ত্র) প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ছাত্রী হলের সাধারণ শিক্ষার্থীরা।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) ছাত্রী হলের প্রধান ফটক থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে বিশ্বজিৎ চত্বরে মিলিত হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত বিক্ষোভ সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরা বলেন, ‘আমরা এই ঘটনার বিচার চাই। আমাদের জুলাই আন্দোলনের একজন অন্যতম যোদ্ধা হাদি ভাই। হাদি ভাইয়ের ওপরে আজকে হামলা হলো পরশু আমাদের ওপর হবে না এর কোন নিশ্চয়তা নেই। আমাদের আরেক ভাই জুবায়েদ, উনাকেও হত্যা করা হয়েছিল কিন্তু এর কোন বিচার এখনও পাইনি। ইন্টেরিম সরকার আমাদের নিরাপত্তা নিতে ব্যর্থ। আমরা এই ঘটনার বিচার চাই দ্রুততম সময়ের মধ্যে।’
আইন ও ভূমি প্রশাসন বিভাগের সাদিয়া সুলতানা বলেন, ‘আজকের যে অবস্থান কথা বলার অবস্থায় নেই। ওসমান হাদি ভাইকে চিনি না। কিন্তু তার অনেক বক্তব্য শুনেছি। ইন্টেরিম সরকারের কাছে দাবি ছিল দোষীদের বিচার দ্রুত নিশ্চিত করা। আমরা সরকারের কাছে পৌছে দিতে চাই, দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে। এই মামলার তদন্ত না হলে আর উসমান হাদি জন্ম নিবে না। আইনের সংস্কার হবে না।’
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের তারিন বলেন, ‘দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে বিচার করুন। হাদি ভাইয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা আমাদের জন্য শঙ্কার। আমরা এর বিচার চাই।’
উল্লেখ্য, শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরে গুলিবিদ্ধ হন শরিফ ওসমান হাদি। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি এভারকেয়ার হাসপাতালের চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন।