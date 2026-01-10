শনিবার, ১০ জানুয়ারী ২০২৬, ০১:১৯ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
‘Have You Gone Mad?’: When Furious Shah Rukh Khan Scolded Nikhil Advani On Day 1 Of Kuch Kuch Hota Hai Shoot | Bollywood News কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত Fans Burn Confetti Inside Odisha Theatre During The Raja Saab Screening, Draw Backlash | Regional Cinema News ‘Big loss’: Former Ranji Trophy player collapses, dies during cricket match; BCCI mourns | Cricket News সরাইল উপজেলার শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন মৃধা আহমাদুল কামাল ‘After the T20 World Cup final, I never thought I would be dropped again’: Axar Patel opens up | Cricket News Jana Nayagan Producer Says ‘Vijay Deserves A Farewell’ Amid Madras HC Stay On Film’s Certification Order | Tamil Cinema News Malaysia Open: PV Sindhu loses to Wang Zhiyi in semifinals | Badminton News Dhurandhar’s Sara Arjun, 20, Is Breaking The Internet With Her Bold Look | Bollywood News বহুমাতৃক গবেষণা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য: গোবিপ্রবি উপাচার্য
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ১০ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৩৪ সময় দেখুন
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার—বাংলাদেশের এক অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সম্পদকে রক্ষা ও পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং কক্সবাজারকে ইতিবাচকভাবে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে আজ শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকালে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি সচেতনতামূলক পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি।

সকাল ১০টায় কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের লাবণী পয়েন্টে ইপসা’র উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান লায়ন মুজিবুর রহমান ও ইপসা’র প্রধান নির্বাহী পরিচালক ড. আরিফুর রহমান।

এছাড়াও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন ট্যুরিস্ট পুলিশ, বীচ ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং কক্সবাজার জেলার স্থানীয় ১২টি যুব নেতৃত্বাধীন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকরা।

পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীরা সমুদ্র সৈকতের বিভিন্ন অংশ থেকে প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য বর্জ্য সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি পর্যটক ও স্থানীয়দের মাঝে পরিবেশ সচেতনতা তৈরির জন্য বার্তা প্রদান করা হয়।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, কক্সবাজার শুধু একটি পর্যটন এলাকা নয়, এটি দেশের গর্ব ও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। এই সম্পদ রক্ষা করা সবার সম্মিলিত দায়িত্ব। নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও সচেতনতার মাধ্যমে কক্সবাজারকে আরও সুন্দর ও পরিবেশবান্ধব করে তোলা সম্ভব।

কর্মসূচি শেষে আয়োজকরা ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
‘Have You Gone Mad?’: When Furious Shah Rukh Khan Scolded Nikhil Advani On Day 1 Of Kuch Kuch Hota Hai Shoot | Bollywood News

‘Have You Gone Mad?’: When Furious Shah Rukh Khan Scolded Nikhil Advani On Day 1 Of Kuch Kuch Hota Hai Shoot | Bollywood News

Fans Burn Confetti Inside Odisha Theatre During The Raja Saab Screening, Draw Backlash | Regional Cinema News

Fans Burn Confetti Inside Odisha Theatre During The Raja Saab Screening, Draw Backlash | Regional Cinema News

Jana Nayagan Producer Says ‘Vijay Deserves A Farewell’ Amid Madras HC Stay On Film’s Certification Order | Tamil Cinema News

Jana Nayagan Producer Says ‘Vijay Deserves A Farewell’ Amid Madras HC Stay On Film’s Certification Order | Tamil Cinema News

Dhurandhar’s Sara Arjun, 20, Is Breaking The Internet With Her Bold Look | Bollywood News

Dhurandhar’s Sara Arjun, 20, Is Breaking The Internet With Her Bold Look | Bollywood News

‘My House Could Have Been Next’: Daisy Shah Recounts Horrifying Fire Incident In Her Building | Bollywood News

‘My House Could Have Been Next’: Daisy Shah Recounts Horrifying Fire Incident In Her Building | Bollywood News

মঠবাড়িয়া উপজেলা বিএনপির ৭১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা

মঠবাড়িয়া উপজেলা বিএনপির ৭১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
বিএনপি’র প্রার্থী শওকতুল ইসলাম শকুর সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রে সভা অনুষ্ঠিত
বিএনপি’র প্রার্থী শওকতুল ইসলাম শকুর সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রে সভা অনুষ্ঠিত
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST