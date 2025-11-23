কমনওয়েলথ মহাসচিবের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের সাক্ষাৎ

ঢাকা: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করতে ঢাকা সফর করছেন কমনওয়েলথ মহাসচিব শার্লি বচওয়া। এ সময় তিনি এনসিপি নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
রোববার (২৩ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে রাজধানীর একটি হোটেলে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কমনওয়েলথ মহাসচিব ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।
এনসিপি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন-আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এছাড়াও সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক ড. তাসনিম জারা, যুগ্ম আহ্বায়ক সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া, যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ ও যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক নাভিদ নওরোজ শাহ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।