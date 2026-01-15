কমলগঞ্জে ৫টি এয়ারগ্যান উদ্ধার

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:
আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে নিরলসভাবে কাজ করছে আইনশৃঙ্খলা।
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুর ক্লাব বাংলা রোডের পাত্রখোলা শ্মশানের একটি ঝোপ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৫টি এয়ারগান উদ্ধার করেছে রেপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন।
বুধবার (১৪ই জানুয়ারি) রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। তবে এসময় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। বৃহস্পতিবার (১৫ই জানুয়ারি) দুপুরে এসব তথ্য জানিয়েছে র্যাব।
র্যাব জানায়, উদ্ধারকৃত এয়ারগানগুলো নাশকতার কাজে ব্যবহার করা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরে উদ্ধারকৃত এয়ারগানগুলো জিডি মূলে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়।