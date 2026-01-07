কমলগঞ্জে ৫৪-তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে আনন্দঘন উৎসবমুখর পরিবেশে শুরু হয়েছে ৫৪-তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৬এর আয়োজন। মঙ্গলবার (৬ই জানুয়ারি) সকাল থেকে শুরু হওয়া কমলগঞ্জ সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা সমিতির আয়োজনে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কমলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো.আসাদুজ্জামান। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও কারিকুলাম এক্টিভিজিটের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান।
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সামছুন নাহার পারভীন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও প্রতিযোগীদের উৎসাহ প্রদান করেন কমলগঞ্জ মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. তাজ উদ্দিন, এএটিএম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিহির ধর চৌধুরী, ভাণ্ডারীগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. খুরশেদ আলী ও তেতইগাঁও রসিদ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিলকিস বেগম।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রীড়া শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত থেকে মাঠের শৃঙ্খলা রক্ষাকরন ও খেলা পরিচালনায় তদারকি করেন।