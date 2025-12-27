রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৬:৪৫ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

‘কর্মসূচির কারণে ঢাবির ভর্তি পরীক্ষার্থীদের বিড়ম্বনার অভিযোগ প্রোপাগান্ডা’

  আপডেট সময়: রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫
ঢাকা: ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে শাহবাগ যে অবরোধ কর্মসূচি চলছে, এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরিক্ষার্থীদের আগমনে সমস্যা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের সেটাকে নাকোচ করে বলেছেন- এটি ‘প্রোপাগান্ডা’।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাতে ইনকিলাব মঞ্চের শাহবাগ অবরোধ কর্মসূচিতে এ কথা বলেন তিনি।

আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, ‘পরীক্ষা ছিল ৩টায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যতগুলো রাস্তা ছিল সব ওপেন করে দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার কোনো রাস্তা আমরা আটকাইনি। তার পরও যারা ঘটনা অন্যদিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছেন, আমরা মনে করব, আপনারা চাচ্ছেন না হাদি হত্যার বিচার হোক।’ এ সময় তিনি আরও বলেন, ‘যারা পরিক্ষার্থী তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না, বরং তারা পরীক্ষা শেষে শাহবাগে হাদি হত্যার বিচারের জন্য এসেছেন।’

উল্লেখ্য, এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে এক হাজার ৮৯১ আসনের বিপরীতে এক লাখ ১৪ হাজার ১১৪ জন আবেদন করলেও কতজন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে তা জানা যায়নি। তবে কোনো ভর্তি শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে এসে বিড়ম্বনার শিকার হয়েছে কি না, জানতে প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমদকে ফোন দিলেও পাওয়া যায়নি।

এদিকে জাবের আরও বলেন, তারেক রহমান আসছিলেন শহিদ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করার জন্য। আমরা সবাইকে বলেছিলাম, কেউ এখানে থাকবেন না। আপনারা সবাই না আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে অবস্থান নিয়েছিলেন? তারেক রহমানকে কবর জিয়ারত করার জন্য আমরা যদি পুরো শাহবাগ ছেড়ে যাই, তাহলে আমাদের ভাই-বোনদের ভর্তি সেটা কেন আটকাবো?।

তিনি বলেন, ‘সুশীলরা সোশ্যাল মিডিয়ায় যে বয়ান উৎপাদন করতেছেন, এই বয়ানের মাধ্যমেই আপনারা হাদিকে হত্যা করেছেন। সুতরাং, কোনো ধরনের প্রোপাগান্ডা ও মিথ্যা কথা দিয়ে হাদিকে নাই করে দেওয়া যাবে না। হাদি ছিল, হাদি আছে, হাদি থাকবে ইনশাল্লাহ।’

শাহবাগ অবরোধে ‘স্বাধীনতা ও শান্তিপ্রিয় জনতা’ অবস্থান করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এই আয়োজন শরিফ ওসমান হাদির ইনকিলাব মঞ্চ আয়োজন করেছে। এখানে কোনো উশৃঙ্খলতা নেই। এইখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও শান্তিপ্রিয় জনতা অবস্থান করছে।’

ওসমান হাদি হত্যার বিচার যতদিন না পর্যন্ত হচ্ছে, শাহবাগে কেউ কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারবেন না বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি।





