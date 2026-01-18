কলম্বিয়ায় বিদ্রোহী ২ গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত ২৭

কলম্বিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বনাঞ্চল এলাকার নিয়ন্ত্রণ দখলকে কেন্দ্র করে বামপন্থী গেরিলা গোষ্ঠীগুলোর দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষে অন্তত ২৭ জন নিহত হয়েছেন।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) দেশটির সামরিক কর্তৃপক্ষ এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর রয়টার্স।
সামরিক সূত্রের বরাত দিয়ে জানানো হয়, রাজধানী বোগোটা থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত গুয়াভিয়ারে বিভাগের এল রেতর্নো পৌরসভার গ্রামীণ এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
উল্লেখ্য, এই অঞ্চলটি কোকেন উৎপাদন ও পাচারের জন্য কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট হিসেবে পরিচিত।
অন্য একটি সামরিক সূত্র জানিয়েছে, এই সংঘর্ষ মূলত রেভল্যুশনারি আর্মড ফোর্সেস অব কলম্বিয়ার (এফএফসি) দুটি ভিন্ন উপদলের মধ্যে হয়েছে। এর একটির নেতৃত্বে রয়েছেন নেস্তর গ্রেগোরিও ভেরা, যিনি ইভান মরদিসকো নামে পরিচিত এবং অপরটির নেতৃত্বে রয়েছেন আলেকজান্ডার ডিয়াজ মেন্ডোজা ওরফে কালারকা কর্ডোবা।
সাম্প্রতিক মাসগুলোর মধ্যে এই সংঘর্ষকে ওই অঞ্চলের সবচেয়ে ভয়াবহ এবং সহিংস ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।