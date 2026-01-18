সোমবার, ১৯ জানুয়ারী ২০২৬, ০১:২৩ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
আইএসইউতে শিক্ষা ও গবেষণা নিয়ে জাপান-বাংলাদেশ অভিজ্ঞতা বিনিময় ‘Disappointing’: Shubman Gill’s brutal verdict after India’s historic ODI series loss at home | Cricket News Atharva Taide’s century powers Vidarbha to maiden Vijay Hazare Trophy title | Cricket News ‘ওয়ান বক্স’-এর ভোট যাচ্ছে ৩ বাক্সে AR Rahman Issues Clarification Amid Communal Remark Row; Rajkummar Rao-Patralekhaa Reveal Daughter’s Name | Bollywood News কলম্বিয়ায় বিদ্রোহী ২ গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত ২৭ Virat Kohli rewrites ODI history, surpasses Ricky Ponting to become the highest ever to… | Cricket News সরকারবিরোধী বিক্ষোভে নিহত অন্তত ৫ হাজার: ইরানি কর্মকর্তা Bone Lake OTT Release: When And Where To Watch Maddie Hasson’s Psychological Thriller | Web-series News ‘He Was Forced To Apologise’: Varun Grover Defends AR Rahman Amid Backlash Over ‘Communal’ Comment | Bollywood News
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

কলম্বিয়ায় বিদ্রোহী ২ গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত ২৭

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৮ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৩ সময় দেখুন
কলম্বিয়ায় বিদ্রোহী ২ গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত ২৭


কলম্বিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বনাঞ্চল এলাকার নিয়ন্ত্রণ দখলকে কেন্দ্র করে বামপন্থী গেরিলা গোষ্ঠীগুলোর দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষে অন্তত ২৭ জন নিহত হয়েছেন।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) দেশটির সামরিক কর্তৃপক্ষ এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর রয়টার্স।

সামরিক সূত্রের বরাত দিয়ে জানানো হয়, রাজধানী বোগোটা থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত গুয়াভিয়ারে বিভাগের এল রেতর্নো পৌরসভার গ্রামীণ এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

উল্লেখ্য, এই অঞ্চলটি কোকেন উৎপাদন ও পাচারের জন্য কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট হিসেবে পরিচিত।

অন্য একটি সামরিক সূত্র জানিয়েছে, এই সংঘর্ষ মূলত রেভল্যুশনারি আর্মড ফোর্সেস অব কলম্বিয়ার (এফএফসি) দুটি ভিন্ন উপদলের মধ্যে হয়েছে। এর একটির নেতৃত্বে রয়েছেন নেস্তর গ্রেগোরিও ভেরা, যিনি ইভান মরদিসকো নামে পরিচিত এবং অপরটির নেতৃত্বে রয়েছেন আলেকজান্ডার ডিয়াজ মেন্ডোজা ওরফে কালারকা কর্ডোবা।

সাম্প্রতিক মাসগুলোর মধ্যে এই সংঘর্ষকে ওই অঞ্চলের সবচেয়ে ভয়াবহ এবং সহিংস ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
‘ওয়ান বক্স’-এর ভোট যাচ্ছে ৩ বাক্সে

‘ওয়ান বক্স’-এর ভোট যাচ্ছে ৩ বাক্সে

AR Rahman Issues Clarification Amid Communal Remark Row; Rajkummar Rao-Patralekhaa Reveal Daughter’s Name | Bollywood News

AR Rahman Issues Clarification Amid Communal Remark Row; Rajkummar Rao-Patralekhaa Reveal Daughter’s Name | Bollywood News

সরকারবিরোধী বিক্ষোভে নিহত অন্তত ৫ হাজার: ইরানি কর্মকর্তা

সরকারবিরোধী বিক্ষোভে নিহত অন্তত ৫ হাজার: ইরানি কর্মকর্তা

‘He Was Forced To Apologise’: Varun Grover Defends AR Rahman Amid Backlash Over ‘Communal’ Comment | Bollywood News

‘He Was Forced To Apologise’: Varun Grover Defends AR Rahman Amid Backlash Over ‘Communal’ Comment | Bollywood News

Bone Lake OTT Release: When And Where To Watch Maddie Hasson’s Psychological Thriller | Web-series News

Bone Lake OTT Release: When And Where To Watch Maddie Hasson’s Psychological Thriller | Web-series News

Dhurandhar 2 Teaser To Be Attached With Border 2 In Theatres? Here’s What We Know | Bollywood News

Dhurandhar 2 Teaser To Be Attached With Border 2 In Theatres? Here’s What We Know | Bollywood News

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST