কলেজের ছুটির তালিকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশোধন

ঢাকা: ঈদুল আজহায় সরকারি-বেসরকারি কলেজের ছুটির তালিকায় সংশোধন আনা হয়েছে। ঈদুল আজহার ছুটিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।
রোববার (২৪ মে) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এ তালিকা প্রকাশ করেছে।
সংশোধিত ছুটির তালিকা অনুযায়ী, ঈদুল আজহার ছুটি শুরু ২২ মে (শুক্রবার) থেকে। এ ছুটি শেষ হবে ৬ জুন ২০২৬। তবে সাপ্তাহিক ছুটি বাদে মোট ১০ দিন ছুটি গণনা করা হয়েছে সংশোধিত ছুটিতে। সাপ্তাহিক ছুটি নিয়ে মোট ১৬ দিন ছুটি থাকবে সরকারি- বেসরকারি কলেজগুলো। ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত কলেজের আগের ছুটির তালিকায় ২৪ মে থেকে জুন পর্যন্ত ছুটি ছিল। নতুন সংশোধিত ছুটির তালিকায় ২২ মে থেকে ৬ জুন ২০২৬ পর্যন্ত ছুটি।
ফলে ৫ ও ৬ জুন সাপ্তাহিক ছুটি শেষে রোববার ৭ জুন এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান শুরু হবে। এতে এসব পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা সাপ্তাহিক ছুটিসহ টানা ১৬ দিনের ছুটি পাচ্ছে।
এদিকে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা আরও দীর্ঘ ছুটি পাচ্ছে। আলিয়া, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরের মাদরাসাগুলোয় ২৪ মে ছুটি শুরু হয়ে চলবে ১১ জুন পর্যন্ত। পরে ১২ ও ১৩ জুন সাপ্তাহিক ছুটি শেষে ১৪ জুন রোববার ক্লাস শুরু হবে। ফলে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা প্রায় ২৩ দিনের ছুটি পাচ্ছে।