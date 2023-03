কষ্টের টাকায় ফোন অর্ডার করেছিলেন অনলাইনে, যা জিনিস ডেলিভারি হল, চোখ কপালে উঠবে

কলকাতা: অনলাইন ডেলিভারির যুগে সবই বাড়িতে বসে পাওয়া যায়। যা খুশি অনলাইনে অর্ডার করলেই হল। বাড়িতে পণ্য পৌঁছে যায় আজকাল। কিন্তু অনেক সময় গ্রাহকদের নানারকম সমস্যাতেও পড়তে হয়।

আপনি অর্ডার করলেন এক জিনিস, আর বাড়িতে এল অন্য কিছু! তখন স্বাভাবিকভাবেই মন খারাপ হবে। এর আগেও বহুবার দেখা গিয়েছে, ফোন অর্ডার করে অন্য কোনও জিনিস ডেলিভারি পেয়েছেন কেউ কেউ। এবারও একই কাণ্ড।

জন্মদিনে উপহার দেবেন বলে অনলাইন থেকে মোবাইল অর্ডার করেছিলেন এক ব্যক্তি। ফোনের পরিবর্তে এল মাটির ডেলা। ভাইয়ের জন্মদিনে উপহার দেওয়ার জন্য আইফোন অর্ডার করেছিলেন সেই ব্যক্তি।

আরও পড়ুন- বাজারে এসেছে Samsung Galaxy A54; দেখে নিন এই ফোনের ৬টি বিষয়

অনলাইনে আইফোনের জায়গায় এল মাটির ডেলা। কুলটি থানার অন্তর্গত বরাকর হনুমান চড়ায় ঝনকপুরা এলাকার ঘটনা। এই ঘটনাই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঝনকপুর এলাকার বাসিন্দা শশী যাদব তাঁর নিজের ভাই রাহুল যাদবের জন্মদিনে একটি আইফোন উপহার দেওয়ার জন্য অনলাইন সাইটে অর্ডার করেছিলেন। গত ১৪ মার্চ তিনি অনলাইনে অর্ডার করেছিলেন। প্রোডাক্ট ডেলিভারি হওয়ার কথা ছিল ২২ মার্চ। কিন্তু একদিন আগেই অর্থাৎ ২১ মার্চ প্রোডাক্টটি তার বাড়িতে চলে আসে।

এখন নিয়ম হল, ডেলিভারি বয়-এর সামনেই আনবক্সিং করতে হয়। যাতে পরে আর কোও বিতর্ক না থাকে। ওই ব্যক্তি আনবক্সিং করেন। দেখেন আই ফোন এর বাক্সে এসেছে দুটি মাটির ডেলা।

This guy ordered an iPhone from Amazon.

Was excited to receive it.

Decided on doing an unpacking and inboxing video.

Opened the box only to find stones instead of the iPhone he paid for.

The incident is of a West Bengal town. @amazonIN @AmazonNews_IN pic.twitter.com/hgLGLDIucz

— Prashant Kumar (@scribe_prashant) March 22, 2023