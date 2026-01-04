রবিবার, ০৪ জানুয়ারী ২০২৬, ০৪:৫০ অপরাহ্ন
প্রযুক্তি, সর্বশেষ সংবাদ

কাজের ধরন বদলে দিচ্ছে গুগলের নতুন ৩ এআই টুল

  • আপডেট সময়: রবিবার, ৪ জানুয়ারী, ২০২৬
কাজের ধরন বদলে দিচ্ছে গুগলের নতুন ৩ এআই টুল


‎ইন্টারনেটে ব্যবহারকারীদের কাজ আরও সহজ করতে সম্প্রতি তিনটি শক্তিশালী এআই টুল পরীক্ষামূলকভাবে উন্মুক্ত করেছে টেক জায়ান্ট গুগল। টুলগুলো হলো: ডিসকো (Disco), ভাইব কোডিং (Vibe Coding) এবং মিক্সবোর্ড (Mixboard)।

গুগল জানিয়েছে, তাদের লেটেস্ট মডেল জেমিনি থ্রি এবং ন্যানো বানানার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা এই টুলগুলো সাধারণ মানুষের ব্রাউজিং, কোডিং এবং পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা পুরোপুরি বদলে দেবে।

ব্রাউজিং হবে গোছানো: ডিসকো (Disco)

ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় একসঙ্গে অনেক ট্যাব খুলে রাখার ঝামেলা থেকে মুক্তি দেবে ডিসকো। সাধারণত অনেক ট্যাব খোলা থাকলে কাজ এলোমেলো হয়ে যায়। ডিসকো এই ট্যাবগুলোকে জেনট্যাবস (GenTabs) নামে আলাদা ওয়েব অ্যাপে রূপান্তর করবে। এতে শিক্ষার্থী, গবেষক এবং পেশাজীবীরা ব্রাউজারের মধ্যেই আরও কার্যকরভাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন।

কোডিং ছাড়াই অ্যাপ তৈরি: ভাইব কোডিং (Vibe Coding)

প্রযুক্তিগত জ্ঞান বা কোডিং না জেনেও এখন অ্যাপ তৈরি করা সম্ভব হবে। গুগল এআই স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছে ভাইব কোডিং। ব্যবহারকারী শুধু সাধারণ ভাষায় তার প্রয়োজনীয় অ্যাপের ধারণাটি লিখে দিলেই এআই নিজেই ডিজাইন থেকে শুরু করে কোড পর্যন্ত সব তৈরি করে দেবে। এমনকি অ্যাপটি আরও নিখুঁত করতে এআই থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শও পাওয়া যাবে। এটি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পরিকল্পনা সাজাবে মিক্সবোর্ড (Mixboard)

গুগলের জনপ্রিয় ইমেজ জেনারেটর ন্যানো বানানার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে মিক্সবোর্ড। এটি একটি আইডিয়া প্ল্যাটফর্ম। যেখানে ইউজাররা পিডিএফ, ছবি বা ভিডিও আপলোড করে ছোট একটি নির্দেশনা দিলেই এআই একটি কমপ্লিট ভিজ্যুয়াল প্রেজেন্টেশন বা গোছানো রিপোর্ট তৈরি করে দেবে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারকারীরা বেটা সংস্করণে এটি ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, এআই টুলগুলো বর্তমানে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। শীঘ্রই সব দেশের ব্যবহারকারীদের জন্য এগুলো উন্মুক্ত করা হতে পারে।





