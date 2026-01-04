রবিবার, ০৪ জানুয়ারী ২০২৬, ১১:০৫ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কালিয়াকৈরে সহস্রাধিক শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

  আপডেট সময়: রবিবার, ৪ জানুয়ারী, ২০২৬
কালিয়াকৈরে সহস্রাধিক শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর(গাজীপুর) প্রতিনিধি:

শীতল ঘন কুয়াশার মাঝে জনজীবন বিপর্যস্ত। অসহায় দুস্থ্য মানুষগুলি শীত নিবারণে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই মাঝে আজ রবিবার(০৪ জানুয়ারি )গাজীপুরের কালিয়াকৈরে সহস্রাধিক শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।
কালিয়াকৈর উপজেলা প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ.এইচ.এম. ফখরুল হোসাইন এর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফাহিম শাহরিয়ার, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জাকারিয়া আলম, বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষক ছাত্র ও উপজেলায় কর্মরত সাংবাদিকসহ অন্যান্যরা।
উপজেলার বিভিন্ন এলাকার বিশটি মাদ্রাসার সহস্রাধিক ছাত্রদের মাঝে শীত নিবারনের জন্য কম্বল বিতরণ করা হয়।
এ সময় অনুষ্ঠানের সভাপতি ফখরুল হোসাইন বলেন বিতরণকৃত কম্বল যাতে যারা প্রকৃত ভাবে প্রাপ্য তারা যেন পায়। সঠিকভাবে যেন বন্টন করা হয়। আমরা আশা করব এটা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিতরণ হয়।

Jay Bhanushali And Mahhi Vij Announce Separation; Ayesha Khan Pens Heartfelt Note Celebrating Shararat Success | Bollywood News

কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে রেজা আহমেদের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

দুয়েকদিনের মধ্যে বিএনপির চেয়ারম্যান হচ্ছেন তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল

Kartik Aaryan Says He Was A ‘Guest’ At His Sister Kritika’s Wedding: ‘I Danced For Free’ | Bollywood News

Patriot: Shooting Of Mammootty And Mohanlal Starrer Wrapped Up, Makers Drop BTS Video | Watch | Malayalam-cinema News

গুপ্তচর, ড্রোন ও ডেল্টা ফোর্স: যেভাবে তুলে নেওয়া হয় মাদুরোকে

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
এনইআইআর চালু হচ্ছে আজ, বন্ধ হবে নতুন অবৈধ হ্যান্ডসেট
পর্যটনের অপার সম্ভবনা রাজশাহীর পদ্মার পাড়
