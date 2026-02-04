বৃহস্পতিবার, ০৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৩:০৯ পূর্বাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কালিয়াকৈর পৌরসভা ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতৃত্বে মজিবুর রহমানের ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা ও পথসভা

  আপডেট সময়: বুধবার, ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
কালিয়াকৈর পৌরসভা ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতৃত্বে মজিবুর রহমানের ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা ও পথসভা

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর
(গাজীপুর) প্রতিনিধি :

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গাজীপুর-১ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত পদপ্রার্থী জনাব মুজিবর রহমান পক্ষে গাজীপুর ০১ আসনে কালিয়াকৈর হরতকিতলা ৫নং ওয়ার্ডে ব্যাপক নির্বাচনী পথসভা ও গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর পৌরসভা হরতকিতলা ০৫ নং ওয়ার্ড আমতলা এলাকা থেকে শুরু হয়ে মাইওয়ান, বাদশা হাউজ এলাকা পর্যন্ত এ নির্বাচনী প্রচারণা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

কালিয়াকৈর ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপির সকল নেতৃবৃন্দ এ কর্মসূচিতে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে সাধারণ মানুষের হাতে হাতে নির্বাচনী লিফলেট বিতরণ করা হয় এবং ভোট প্রার্থনা করা।

নির্বাচনী লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন,
সাবেক সাধারন সম্পাদক ৫ নং ওয়ার্ড বি এন পি
হাজী মোঃশফিকুল ইসলাম (চান মিয়া)
উক্ত গণ সংযোগে উপস্থিত ছিলেন
সাবেক কাউন্সিলর ৫নং ওয়ার্ড কালিয়াকৈর পৌরসভা ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোঃ বেলায়েত হোসেন বেলাল সহ
উপস্থিত ছিলেন

কালিয়াকৈর ৫ নং ওয়ার্ড যুবদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন
মোঃ ফারুক হোসেন কালিয়াকৈর পৌর যুবদল,
মো: সাইদুর রহমান সাধারণ সম্পাদক ৫ নং ওয়ার্ড কালিয়াকৈর পৌর যুবদল,
মোঃজহিরুল ইসলাম পৌর যুবদল সদস্য
মোঃ নাজমুল সরকার
সাংগঠনিক সম্পাদক ৫ নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল,
মোঃ শওকত হোসেন সহ- সভাপতি ৫ নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল,
লিটন সিনিয়র সহ-সভাপতি ৫ নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল,
তাইজুল সহ-সভাপতি ৫নং ওয়ার্ড পৌর যুবদল
আরিফ হোসেন যুগ্ন সম্পাদক স্বেচ্ছাসেবক দল ৫নং ওয়ার্ড

কালিয়াকৈর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন
মোঃ খোরশেদ আলম জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল
মোঃ সোহাগ হোসেন
সদস্য সচিব স্বেচ্ছাসেবক দল ৫ নং ওয়ার্ড,

কালিয়াকৈর পৌর ছাত্রদলের নেতকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন
কালিয়াকৈর পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক, মো: সারোয়ার হোসেন হৃদয়, ৫ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সিনিয়র সহ সভাপতি, জিহাদ, ৫ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক, ফাহাদ, রিফাত, সিফাত, সাহেদ, সিয়াম,আলামিন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

এ সময় বিএনপি মনোনীত পদপ্রার্থী মুজিবর রহমান বলেন, দেশের মানুষ আজ পরিবর্তন চায়। জনগণ তাদের ভোটাধিকার ফিরে পেতে ধানের শীষের দিকে তাকিয়ে আছে। গাজীপুর-১ আসনে বি এন পি মনোনীত পদপ্রার্থী মুজিবর রহমান জনগণের প্রার্থী। আমরা বিশ্বাস করি, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ধানের শীষই বিজয়ী হবে।
আরো বলেন গাজীপুর ১ আসন উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে।

তারিখঃ০৪/০২/২০২৬ ইং

