কালুখালীতে বাসের ধাক্কায় অপর বাস পুকুরে, আহত ১৩
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

কালুখালীতে বাসের ধাক্কায় অপর বাস পুকুরে, আহত ১৩

  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১৩ নভেম্বর, ২০২৫
কালুখালীতে বাসের ধাক্কায় অপর বাস পুকুরে, আহত ১৩


রাজবাড়ী: রাজবাড়ীর কালুখালীতে ঢাকাগামী বাসের ধাক্কায় যাত্রীদের অপেক্ষায় থেমে থাকা একটি বাস খালে পড়ে যায়। এতে অন্তত ১৩ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের কালুখালী বাংলাদেশ হাট এলাকার ভবানীপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, কুষ্টিয়া থেকে রাজবাড়ীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা লোকাল রাজন পরিবহণ নামের একটি যাত্রীবাহী বাস যাত্রী ওঠার সময়, একই দিক থেকে আসা ঢাকাগামী এসবি পরিবহনের বাস জোরে ধাক্কা দেয়। এতে লোকাল বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের পুকুরে পড়ে যায়। ধাক্কা লাগার কারণে এসবি পরিবহণের বাসের সামনের অংশও দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে কালুখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পাঠায়। কালুখালী ফায়ার সার্ভিস ও পাংশা হাইওয়ে থানা পুলিশ উদ্ধার কার্যক্রমে সহযোগিতা করে।

পাংশা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলাল উদ্দিন বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বর্তমানে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। আহতদের মধ্যে দুজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন, বাকি আহতরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।





