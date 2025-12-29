কুবির ‘হবিগঞ্জের বন্ধন’র নেতৃত্বে রিয়াজ-সুজন

কুবি: কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘হবিগঞ্জের বন্ধন’-এর আগামী এক বছরের জন্য নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রিয়াজ আহমেদ সভাপতি এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সুজন আহমেদ সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাতে গত কমিটির সভাপতি মো. জায়েদ হাসান এবং সাধারণ সম্পাদক […]
