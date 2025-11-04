কুমিল্লায় মনোনয়নবঞ্চিত দোলার সমর্থকদের সড়ক অবরোধ

কুমিল্লা: কুমিল্লা-৯ (লাকসাম-মনোহরগঞ্জ) আসনে দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় সামিরা আজিম দোলার সমর্থকরা সড়ক অবরোধ করেছেন।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুর থেকে হাজারো নেতা-কর্মী মনোহরগঞ্জ ও লাকসামের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কুমিল্লা-নোয়াখালী মহাসড়কে জড়ো হন। পরে তারা মহাসড়ক অবরোধ করে দোলা’র পক্ষে স্লোগান দিতে থাকেন।
এ সময় মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং উভয়পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় যাত্রী ও পরিবহন চালকদের দুর্ভোগে পড়তে হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভকারীদের শান্ত করার চেষ্টা চালায়।
বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রার্থী হিসেবে আবুল কালামকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, যা তৃণমূলের প্রত্যাশার পরিপন্থী।
তারা বলেন, ‘সামিরা আজিম দোলা আমাদের নেতা আজিম সাহেবের যোগ্য উত্তরসূরি। দলের সংকটকালে তিনি মাঠে ছিলেন, মানুষের পাশে ছিলেন। তৃণমূল তাকে চায়, কিন্তু তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে।’
বিক্ষোভকারীরা ‘কালামের প্রার্থিতা বাতিল কর’, ‘তৃণমূলের সিদ্ধান্ত মানতে হবে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন। তারা কেন্দ্রীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘যদি দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না হয়, তবে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি দেওয়া হবে।’
এদিকে, অবরোধের কারণে ওই রুটে অন্তত দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়।
স্থানীয় রাজনীতি বিশ্লেষকরা মনে করছেন, মনোনয়ন বণ্টন নিয়ে এমন ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া তৃণমূল পর্যায়ে দলের অভ্যন্তরীণ অসন্তোষের ইঙ্গিত বহন করছে, যা নির্বাচনের মাঠে প্রভাব ফেলতে পারে।