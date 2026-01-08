শুক্রবার, ০৯ জানুয়ারী ২০২৬, ০১:৩৬ পূর্বাহ্ন
কুয়েটে ছাদ থেকে পড়ে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

  আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৮ জানুয়ারী, ২০২৬
কুয়েটে ছাদ থেকে পড়ে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু


খুলনা: খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)-এর সম্প্রসারিত ক্যাম্পাসে নির্মাণাধীন ১০ তলা নতুন অ্যাকাডেমিক ভবনের তৃতীয় তলার ছাদ থেকে পড়ে গোলাম মোস্তফা ওরফে গোলাপ মিয়া (২১) নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিক রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা।

জানা গেছে, অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করার সময় গোলাম মোস্তফা বৈদ্যুতিক শর্ট খেয়ে ভবনের তৃতীয় তলা থেকে নিচে পড়ে যান। গুরুতর আহত অবস্থায় সাব-কন্ট্রাক্টর ও সহকর্মীরা তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

কুয়েটের প্রধান প্রকৌশলী এ বি এম মামুনুর রশিদ বলেন, নির্মাণাধীন ১০ তলা অ্যাকাডেমিক ভবনের তৃতীয় তলা থেকে পড়ে এক শ্রমিক গুরুতর আহত হন। পরে তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।





