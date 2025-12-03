কুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা ১৫ জানুয়ারি

খুলনা: খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, বিইউআরপি ও বিআর্ক প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৫ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৯:৩০ থেকে ১২:৩০ পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষা এবং বিআর্ক প্রার্থীদের জন্য মুক্তহস্ত অঙ্কন পরীক্ষা দুপুর ১২টা ৪৫ থেকে ১টা ৪৫ পর্যন্ত হবে।
তিন অনুষদের ১৬ বিভাগে মোট ১ হাজার ৬৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য ১২ হাজার পরীক্ষার্থীকে সুযোগ দেওয়া হবে।
৩–১৩ ডিসেম্বর: অনলাইন আবেদন
১৪ ডিসেম্বর: আবেদন যাচাইয়ের জন্য ফি পরিশোধের শেষ সময় (১ম ধাপ)
২০ ডিসেম্বর: প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ
৩০ ডিসেম্বর: ভর্তি পরীক্ষার ফি পরিশোধের শেষ সময় (২য় ধাপ)
৫ জানুয়ারি: প্রবেশপত্র ডাউনলোড
১ ফেব্রুয়ারি: মেধাক্রম, বিভাগ পছন্দ ও ভর্তির নিয়মাবলী প্রকাশ
ভর্তি পরীক্ষা হবে ৩ ঘণ্টার, মোট ৫০০ নম্বরের।
বি.আর্ক প্রোগ্রাম প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি আলাদা ১ ঘণ্টার ১০০ নম্বরের অঙ্কন পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।
সিই ১২০, ইইই ১২০, এমই ১২০, সিএসই ১২০, ইসিই ৬০, আইইএম ৬০, এলই ৬০, টিই ৬০, ইউআরপি ৬০, বিইসিএম ৬০, বিএমই ৩০, আর্ক ৪০, এমএসই ৬০, ইএসই ৩০, সিএইচই ৩০, এমটিই ৩০ এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও পার্বত্য জেলার শিক্ষার্থীদের জন্য ৫টি সংরক্ষিত আসন।
ভর্তি সংক্রান্ত সব তথ্য: admission.kuet.ac.bd
সহায়তা হটলাইন (অফিস সময়): ০১৭৯৯২৭৩৬৫৫, ০১৭১৪০৮৭২৮৪, ০১৭১৪০৮৭৩৩৯
ই-মেইল: [email protected]