মঙ্গলবার, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:৫৬ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Dhurandhar Box Office Collection Day 18: Ranveer Singh Film Earns Rs 16 Cr On Third Monday | Bollywood News কুষ্টিয়ার দুটি আসনে বিএনপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ Rashmika Mandanna Gives Shoutout To Vijay Deverakonda For Rowdy Janardhana: ‘What An Actor!’ | Telugu Cinema News কালিয়াকৈরে পারিবারিক কলহের জেরে এক নারীর মৃত্যু James Ransone’s Wife Shares Heartbreaking Tribute After His Death By Suicide: ‘I Told You…’ | Hollywood News ‘Picture abhi baaki hain’: U19 Asia Cup title evades India — but Aaron George’s show yet to unfold | Cricket News বরিশাল-৬আসনে বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী আবুল হোসেনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ। সাধারন জনগণকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য আহবান সিয়াম খুলনায় এনসিপি নেতা গুলিবিদ্ধ, দর্শনা সহ দামুড়হুদার সীমান্তে বিজিবির জরুরী সতর্কতা ভূঞাপুরে এক ভূয়া ডাক্তারের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

কুষ্টিয়ার দুটি আসনে বিএনপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
কুষ্টিয়ার দুটি আসনে বিএনপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ


কুষ্টিয়া: আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর–ভেড়ামারা) ও কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন কুষ্টিয়া-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ব্যারিস্টার রাগিব রউফ চৌধুরী এবং কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার।

এছাড়া একই দিন কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা–কুমারখালী) আসনে গণফোরামের মনোনীত প্রার্থী আব্দুল হাকিমও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

এসময় মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শেষে প্রার্থীরা সাংবাদিকদের বলেন, সাধারণ মানুষের প্রত্যেকের প্রত্যাশা ১২ তারিখে নির্বাচন হবে। দেশে যেহেতু দীর্ঘ ১৬ বছর নির্বাচনের আমেজ ছিল না, মানুষের ভোটাধিকার ছিল না তাই বর্তমানে বাংলাদেশের সব মানুষ নির্বাচনের দিকে ধাবিত হয়েছে। তারা প্রত্যাশা করে ১২ই ফেব্রুয়ারি একটি সুষ্ঠ নির্বাচন হবে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Dhurandhar Box Office Collection Day 18: Ranveer Singh Film Earns Rs 16 Cr On Third Monday | Bollywood News

Dhurandhar Box Office Collection Day 18: Ranveer Singh Film Earns Rs 16 Cr On Third Monday | Bollywood News

Rashmika Mandanna Gives Shoutout To Vijay Deverakonda For Rowdy Janardhana: ‘What An Actor!’ | Telugu Cinema News

Rashmika Mandanna Gives Shoutout To Vijay Deverakonda For Rowdy Janardhana: ‘What An Actor!’ | Telugu Cinema News

কালিয়াকৈরে পারিবারিক কলহের জেরে এক নারীর মৃত্যু

কালিয়াকৈরে পারিবারিক কলহের জেরে এক নারীর মৃত্যু

James Ransone’s Wife Shares Heartbreaking Tribute After His Death By Suicide: ‘I Told You…’ | Hollywood News

James Ransone’s Wife Shares Heartbreaking Tribute After His Death By Suicide: ‘I Told You…’ | Hollywood News

বরিশাল-৬আসনে বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী আবুল হোসেনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ।

বরিশাল-৬আসনে বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী আবুল হোসেনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ।

সাধারন জনগণকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য আহবান সিয়াম

সাধারন জনগণকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার জন্য আহবান সিয়াম

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST