কুষ্টিয়ার দুটি আসনে বিএনপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

কুষ্টিয়া: আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর–ভেড়ামারা) ও কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন কুষ্টিয়া-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ব্যারিস্টার রাগিব রউফ চৌধুরী এবং কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার।
এছাড়া একই দিন কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা–কুমারখালী) আসনে গণফোরামের মনোনীত প্রার্থী আব্দুল হাকিমও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
এসময় মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শেষে প্রার্থীরা সাংবাদিকদের বলেন, সাধারণ মানুষের প্রত্যেকের প্রত্যাশা ১২ তারিখে নির্বাচন হবে। দেশে যেহেতু দীর্ঘ ১৬ বছর নির্বাচনের আমেজ ছিল না, মানুষের ভোটাধিকার ছিল না তাই বর্তমানে বাংলাদেশের সব মানুষ নির্বাচনের দিকে ধাবিত হয়েছে। তারা প্রত্যাশা করে ১২ই ফেব্রুয়ারি একটি সুষ্ঠ নির্বাচন হবে।