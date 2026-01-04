কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে রেজা আহমেদের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি:ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়ার-১ (দৌলতপুর) আসনে ধানের শীষের প্রার্থী রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।
রবিবার (৪ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে কুষ্টিয়া জেলার চারটি নির্বাচনী আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শুরু হয়। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মো: ইকবাল হোসেন মনোনয়ন পত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর রেজা আহমেদের মনোনয়পত্র বৈধ ঘোষণা করেন। সেসময় সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার মো: মাহবুবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।
এই আসনে (কুষ্টিয়া-১) আসনে বিএনপি, জামাত, জাতীয় পার্টিসহ মোট ৮জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। এরমধ্যে ২’জনের মনোনয়নপত্র প্রাথমিকভাবে বাতিল হওয়ায় বৈধ প্রার্থী রইলো ৬জন।