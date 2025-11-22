কুষ্টিয়া-২ আসনে শহিদুল ইসলামের মনোনয়নের দাবিতে নফল রোজা পালন

কুষ্টিয়া: কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক শহিদুল ইসলামকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে নফল রোজা পালন করেছেন কয়েকশত নেতাকর্মী।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) ভোরে সেহরির পর থেকেই ভেড়ামারা উপজেলার যাত্রী ছাউনি এলাকার কুষ্টিয়া–ঈশ্বরদি মহাসড়কের পাশে দিনব্যাপী কোরআন খতম, দোয়া মাহফিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। সন্ধ্যায় ইফতারের মাধ্যমে এ কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।
এ সময় উপস্থিত নেতারা বলেন, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে ও অধ্যাপক শহিদুল ইসলামের মনোনয়ন নিশ্চিত করতে তারা মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে নফল রোজা রেখেছেন। শহিদুল ইসলামকে মনোনয়ন দিলে এ আসনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত হবে বলেও তারা দাবি করেন।
ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, ভেড়ামারা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তৌহিদুল ইসলাম আলম, যুগ্ম আহ্বায়ক মো. জানবার হোসেন এবং পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম ডাবলু।
উল্লেখ্য, গত ৩ নভেম্বর বিএনপি জাতীয় সংসদের ২৩৭টি আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে। কুষ্টিয়া-২ আসনে দলটি মনোনয়ন দেয় জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরীকে।