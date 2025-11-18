বুধবার, ১৯ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:০২ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
কক্সবাজার-রামু-ঈদগাঁও আসনে এনসিপি নমিনেশন ফর্ম নিলেন নওশাবা মোক্তার ফুটবলারদের প্রশংসায় ভাসালেন তারেক রহমান কুষ্টিয়ার দৌলতপুর ফিলিপনগর ইউপি চেয়ারম্যান সেন্টু হত্যা মামলার আসামি ‘শ্যুটার শামীম’ গ্রেফতার Asia Cup Rising Stars: Rare failure for Vaibhav Suryavanshi, but Harsh Dubey steers India ‘A’ into semis | Cricket News কুষ্টিয়া-৩-এ সোহরাব উদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে মশাল মিছিল অস্ট্রেলিয়া-তুরস্কের না, কপ-৩১ নিয়ে সংশয়! বেরোবি ছাত্রসংসদ নির্বাচন ২৯ ডিসেম্বর Rising Stars Asia Cup: One shot too many – Vaibhav Sooryavanshi falls for 12, hot streak breaks with a rare low score | Cricket News ‘Dhurandhar’ Trailer Out; FIR Filed Against SS Rajamouli Over ‘Hanuman’ Comment | Bollywood News রাষ্ট্রের সকল উন্নয়নে নারীদের সমভাবে এগিয়ে আসতে হবে- বাচ্চু মোল্লা
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

কুষ্টিয়া-৩-এ সোহরাব উদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে মশাল মিছিল

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৬ সময় দেখুন
কুষ্টিয়া-৩-এ সোহরাব উদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে মশাল মিছিল


কুষ্টিয়া: কুষ্টিয়া-৩ আসনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির স্থানীয় সরকারবিষয়ক সম্পাদক সাবেক এমপি অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে মশাল মিছিল ও মহাসড়ক অবরোধ করেছিল জেলা বিএনপির একাংশ।

মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) রাত ৮টায় মধুপুর বাজারে জড়ো হয়ে কয়েকশত নেতাকর্মীরা মশাল মিছিল বের করে। মিছিল শেষে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়ক অবরোধ করে তারা সোহরাব উদ্দিনের মনোনয়ন দাবিতে স্লোগান দেয়।

এ সময় তারা বলেন, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করে সোহরাব উদ্দিনকে দলীয় মনোনয়ন দিলে এ আসনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত হবে। মনোনয়ন না দিলে আরও কঠোর কর্মসূচিরও ঘোষণা দেওয়া হবে।

মশাল মিছিলে স্থানীয় বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতার্কর্মীরা অংশ নেন। কর্মসূচি শেষে সাড়ে ৮টার দিকে সড়কে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কক্সবাজার-রামু-ঈদগাঁও আসনে এনসিপি নমিনেশন ফর্ম নিলেন নওশাবা মোক্তার

কক্সবাজার-রামু-ঈদগাঁও আসনে এনসিপি নমিনেশন ফর্ম নিলেন নওশাবা মোক্তার

ফুটবলারদের প্রশংসায় ভাসালেন তারেক রহমান

ফুটবলারদের প্রশংসায় ভাসালেন তারেক রহমান

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর ফিলিপনগর ইউপি চেয়ারম্যান সেন্টু হত্যা মামলার আসামি ‘শ্যুটার শামীম’ গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর ফিলিপনগর ইউপি চেয়ারম্যান সেন্টু হত্যা মামলার আসামি ‘শ্যুটার শামীম’ গ্রেফতার

অস্ট্রেলিয়া-তুরস্কের না, কপ-৩১ নিয়ে সংশয়!

অস্ট্রেলিয়া-তুরস্কের না, কপ-৩১ নিয়ে সংশয়!

‘Dhurandhar’ Trailer Out; FIR Filed Against SS Rajamouli Over ‘Hanuman’ Comment | Bollywood News

‘Dhurandhar’ Trailer Out; FIR Filed Against SS Rajamouli Over ‘Hanuman’ Comment | Bollywood News

রাষ্ট্রের সকল উন্নয়নে নারীদের সমভাবে এগিয়ে আসতে হবে- বাচ্চু মোল্লা

রাষ্ট্রের সকল উন্নয়নে নারীদের সমভাবে এগিয়ে আসতে হবে- বাচ্চু মোল্লা

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST