কুষ্টিয়া-৩-এ সোহরাব উদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে মশাল মিছিল

কুষ্টিয়া: কুষ্টিয়া-৩ আসনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির স্থানীয় সরকারবিষয়ক সম্পাদক সাবেক এমপি অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে মশাল মিছিল ও মহাসড়ক অবরোধ করেছিল জেলা বিএনপির একাংশ।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) রাত ৮টায় মধুপুর বাজারে জড়ো হয়ে কয়েকশত নেতাকর্মীরা মশাল মিছিল বের করে। মিছিল শেষে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়ক অবরোধ করে তারা সোহরাব উদ্দিনের মনোনয়ন দাবিতে স্লোগান দেয়।
এ সময় তারা বলেন, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করে সোহরাব উদ্দিনকে দলীয় মনোনয়ন দিলে এ আসনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত হবে। মনোনয়ন না দিলে আরও কঠোর কর্মসূচিরও ঘোষণা দেওয়া হবে।
মশাল মিছিলে স্থানীয় বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতার্কর্মীরা অংশ নেন। কর্মসূচি শেষে সাড়ে ৮টার দিকে সড়কে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।