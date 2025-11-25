কুষ্টিয়া-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে বিক্ষোভ

কুষ্টিয়া: কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনে মনোনয়ন পরিবর্তন করে কুমারখালী উপজেলা বিএনপির সভাপতি নুরুল ইসলাম আনছার প্রামানিককে প্রার্থী ঘোষণার দাবিতে কাফনের কাপড় পরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে দলের একাংশের নেতাকর্মীরা।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে তৃণমূল বিএনপির ব্যানারে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের কুমারখালীর জিলাপিতলা বাজার থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে খোকসার মোড়াগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে গিয়ে শেষ হয়।
মিছিলে অংশ নেওয়া বক্তারা বলেন, দ্রুত সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমীর মনোনয়ন পরিবর্তন করে নুরুল ইসলাম আনছারকে প্রার্থী ঘোষণা করতে হবে। তা না হলে এই আসনে বিএনপি জয়ী হতে পারবে না। দীর্ঘদিন মাঠে থাকা নিবেদিত নেতাদের মূল্যায়ন করতেই হবে বলে দাবি জানান তারা।
কুমারখালী ও খোকসা উপজেলার কয়েকশ নেতাকর্মী বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন। মিছিলকারীরা সড়ক অবরোধ করলে এলাকায় দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয় এবং চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।