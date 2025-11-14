কুষ্টিয়া-৪ আসনে মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিএনপির একাংশের মশাল মিছিল

কুষ্টিয়া: কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মশাল মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে দলের একাংশের নেতাকর্মীরা।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৭টার দিকে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের কুমারখালীর কাজীপাড়া মোড় থেকে মশাল মিছিলটি শুরু হয়।
স্লোগানের সঙ্গে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে হলবাজারে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে মেহেদী রুমীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। সুখে-দুঃখে দলের পাশে থাকা এবং কুমারখালীতে সংগঠনকে সুসংগঠিত রাখা আনছার প্রামাণিককে মনোনয়ন না দেওয়ায় তৃণমূল নেতাকর্মীরা ক্ষুব্ধ ও হতাশ।
বক্তারা আরও বলেন, ‘এই আসনে ধানের শীষকে বিজয়ী করতে হলে মনোনয়ন পরিবর্তন করতেই হবে। নাহলে কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবো।’