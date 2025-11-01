শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫, ০৪:০৮ অপরাহ্ন
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

কেনিয়ায় প্লেন বিধ্বস্তে ১১ জনের মৃত্যু

  শনিবার, ১ নভেম্বর, ২০২৫
কেনিয়ায় প্লেন বিধ্বস্তে ১১ জনের মৃত্যু


কেনিয়ায় একটি ছোট বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ১১ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের বেশিরভাগই বিদেশি নাগরিক। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকালে কেনিয়ার উপকূল থেকে উড্ডয়নের পরই এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থা মোম্বাসা এয়ার সাফারি। খবর এএফপির।

স্থানীয় সময় ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে পর্যটনকেন্দ্র দিয়ানি থেকে মাসাই মারা জাতীয় উদ্যানের কিচওয়া টেম্বোর পথে থাকা অবস্থায় প্লেনটি বিধ্বস্ত হয়।

মোম্বাসা এয়ার সাফারির চেয়ারম্যান জন ক্লিভ বলেন, ‘প্লেনটিতে ১২ জন যাত্রী ছিলেন— এদের মধ্যে আটজন হাঙ্গেরিয়ান, দুইজন জার্মান এবং একজন কেনিয়ান পাইলট। দুঃখজনকভাবে কেউ বেঁচে নেই।’

কেনিয়া সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (কেসিএএ) জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় বিমানে ১২ জন ছিলেন বলে প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে সরকারি সংস্থাগুলো ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি ও ভিডিওতে ঘন জঙ্গলের মধ্যে পুড়ে যাওয়া বিমানের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেছে।

হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান নিহতদের পরিবারের প্রতি শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, এই ট্র্যাজেডি নিয়ে তার সরকার কেনিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

এর আগে গত আগস্টে মেডিকেল এনজিও আমরেফের একটি ছোট বিমান রাজধানী নাইরোবির উপকণ্ঠে বিধ্বস্ত হলে ছয়জন নিহত ও দুজন আহত হন।





