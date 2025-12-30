কোন দলের কতজন মনোনয়ন জমা দিলেন

ঢাকা: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য ২ হাজার ৫৬৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৩১ জন বিএনপির ও জামায়াতের ২৭৬ জন। এছাড়া, ৪৭৮ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন। এদের বাইরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ২৬৮, জাতীয় পার্টির ২২৪, গণঅধিকার পরিষদের ১০৪ ও এনসিপির ৪৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) রাতে এসব তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জনসংযোগ পরিচালক মো. রুহুল আমিন মল্লিক। তিনি বলেন, ‘নিবন্ধিত ৫৯টি দলের মধ্যে আটটি দল থেকে কোনো প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেনি। বাকি ৫১টি দল ও স্বতন্ত্র মিলিয়ে মোট ২ হাজার ৫৬৯টি মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছে।’ তিনি জানান, স্বতন্ত্র থেকে ৪৭৮টি এবং ৫১টি দল থেকে ২ হাজার ৯১টি মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছে।
যে দলগুলো মনোনয়নপত্র দাখিল করেনি সেগুলো হলো- বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (এমএল), কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, তৃণমূল বিএনপি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-বিএনএম।
কোন দলের কতজন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি ২৪ জন, জাতীয় পার্টি-জেপি ১৩ জন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি ৬৫ জন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ৩৩১ জন, গণতন্ত্রী পার্টি একজন, জাতীয় পার্টি ২২৪ জন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ সাতজন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২৭৬ জন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি ৩১ জন, জাকের পার্টি সাতজন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ৪১ জন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি তিনজন, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ১১ জন, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ১৪ জন, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি-এনপিপি ২৩ জন ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৫ জন।
এছাড়াও রয়েছে গণফোরাম ২৩ জন, গণফ্রন্ট ছয় জন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ একজন, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি পাঁচজন, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ ২২ জন, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি তিনজন, ইসলামী ঐক্যজোট তিনজন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ৯৪ জন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২৬৮ জন, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট ২৭ জন, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা তিনজন, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি সাতজন, খেলাফত মজলিস ৬৮ জন।
আরও রয়েছে বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল সাতজন, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট) ২০ জন, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ নয়জন, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম আটজন, বাংলাদেশ কংগ্রেস ১৮ জন, ইনসানিয়াত বিপ্লব-বাংলাদেশ ৪২ জন, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ নয়জন, বাংলাদেশ সুপ্রিম পাটি (বিএসপি) ২১ জন, আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ৫৩ জন, গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) ১০৪ জন, নাগরিক ঐক্য ১১ জন, গণসংহতি আন্দোলন ১৮ জন, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি দুই জন, বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (বিএমজেপি) নয় জন, বাংলাদেশ লেবার পাটি ১৯ জন, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি (বিআরপি) ১৩ জন, জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি ৪৪ জন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৩০ জন, জনতার দল ২৩ জন, আমজনতার দল ১৭ জন, বাংলাদেশ সমঅধিকার পার্টি (বিইপি) একজন, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পাটি ছয় জন আর স্বতন্ত্র প্রার্থী ৪৭৮ জন ও অন্যান্য একজন (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মটরশ্রমিক দল।
উল্লেখ্য, এর আগে ইসি প্রথমে মোট মনোনয়নপত্র দাখিলের সংখ্যা ২ হাজার ৫৮২টি এবং দ্বিতীয়বার ২ হাজার ৫৭০টির তথ্য জানায়। ভুল তথ্যের ব্যাখ্যায় ইসি বলছে, একই প্রার্থী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে একাধিক জায়গায় মনোনয়নপত্র দাখিল করায় তথ্যের গরমিল হয়েছিল।