ক্ষমতায় এলে এনইআইআর নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করবে বিএনপি: আমীর খসরু

ঢাকা: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠন করলে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্ট্রার (এনইআইআর) নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর হোটেল সারিনায় সেন্টার ফর টেকনোলোজি জার্নালিজম (সিটিজে) আয়োজিত ‘এনইআইআর: বাস্তবায়ন কাঠামো, জাতীয় স্বার্থ এবং নাগরিক উদ্বেগ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এ মন্তব্য করেন।
আমীর খসরু বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে এনইআইআর নীতিমালা অবশ্যই রিভিউ করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নীতিমালায় পরিবর্তন আনা হবে। তিনি অভিযোগ করেন, পূর্ববর্তী ও বর্তমান সরকারের অনেক নীতিমালাই মুক্তবাজার অর্থনীতির পরিপন্থী, সেগুলোও পর্যালোচনা করা হবে।
ডিজিটাল বাংলাদেশে ৬৭ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের বিপরীতে কাঙ্ক্ষিত ফল মিলছে না উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, “স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন অ্যাসেম্বেলিংয়ের নামে যারা সুবিধা নিচ্ছে, তারা আসলে কতটুকু ভ্যালু অ্যাড করছে?” তিনি আরও বলেন, দুই পক্ষের কর কাঠামোতে বৈষম্য আছে কিনা তা দেখতে হবে এবং কোনো নীতিমালা যদি বিশেষ কোনো সিন্ডিকেটকে সুবিধা দিতে তৈরি হয়, তবে সেই ব্যবসা টেকসইভাবে দাঁড়াতে পারে না।
আমীর খসরুর মন্তব্য, “মনোপলি ব্যবসা তৈরি হলে বাজার নিয়ন্ত্রণ কিছু সংখ্যক উদ্যোক্তার হাতে চলে যাবে। তারা অ্যাসেম্বলিংয়ের নামে অতিরিক্ত সুবিধা পাচ্ছে; অন্যদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে এর প্রভাব সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর হবে।”
গোলটেবিলে কী-নোট উপস্থাপন করেন সিটিজের সভাপতি ও দৈনিক সমকালের সহকারী সম্পাদক হাসান জাকির। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কন্টাক্ট সেন্টার (বাক্কো)-এর সেক্রেটারি ফয়সল আলিম, আইএসপিএবি সভাপতি আমিনুল হাকিম, বেসিসের সহায়ক কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান রাফায়েল কবীর, দৈনিক রূপালী বাংলাদেশের সম্পাদক ও প্রকাশক মো. সায়েম ফারুকী, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের প্রধান প্রতিবেদক আব্বাস উদ্দিন নয়ন, বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মোবাইল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আরিফুর রহমানসহ বিভিন্ন পেশাজীবী প্রতিনিধিরা।