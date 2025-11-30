সোমবার, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫:০৭ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে জামায়াত সেক্রেটারি

  • আপডেট সময়: রবিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫
ঢাকা: সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে হাসপাতালে গেলেন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।

রোববার (৩০ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান তিনি। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন ঢাকা-১৭ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তর মেডিকেল থানা সভাপতি ডা. এস এম খালিদুজ্জামানসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

জামায়াত সেক্রেটারি বলেন, ডাক্তারদের কাছ থেকে জানতে পারলাম বেগম খালেদা জিয়ার অবস্থা খুব একটা ভালো যে তা নয়। তার শারীরিক ফিটনেসটা ঠিক নেই। তার চিকিৎসার কোনো ধরনের ত্রুটি হচ্ছে না। ডাক্তাররা আন্তরিকতার সঙ্গে তার চিকিৎসার ব্যাপারে কাজ করছেন। তাকে বাহিরে নেওয়ার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত আছে, তবে শারীরিক সক্ষমতা সাপেক্ষে সেটা তারা করবেন। কিছুক্ষণ পরে একটা মেডিকেল বোর্ড বসবে। তারপর তারা ব্রিফ করে বিস্তারিত জানাবেন।

গোলাম পরওয়ার বলেন, জাতির কঠিন সময়ে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা এবং দীর্ঘ হায়াত দেশের জন্য প্রয়োজন। তিনি দেশের জন্য যে অবদান রেখেছেন সেটা দেশের মানুষ স্মরণ করবে। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে তার সুস্থতা এবং দীর্ঘ হায়াত কামনা করি। তিনি যেন সুস্থ হয়ে-কর্মক্ষম হয়ে আগামী বাংলাদেশ বিনির্মাণে উনি উনার দীর্ঘ অবিজ্ঞতা দিয়ে যথেষ্ট অবদান এবং ভূমিকা রাখতে পারেন। আমরা তার জন্য এই দোয়া করেছি।

খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আওয়াল মিন্টুসহ বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘসময় ছিলেন বলে জানান জামায়াত সেক্রেটারি।

জানা গেছে, বেগম খালেদা জিয়ার কিডনির কার্যকারিতা কমে যাওয়ায় তার শরীরে, বিশেষ করে ফুসফুসে মাত্রাতিরিক্ত পানি জমে যায় এবং ভীষণ শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। এ পরিস্থিতিতে গত বুধবার থেকে তাকে ডায়ালাইসিস দেওয়া হচ্ছে। শরীরের পানি কমানো যাচ্ছিল না। একারণে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়।





