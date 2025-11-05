বুধবার, ০৫ নভেম্বর ২০২৫, ০২:৪৮ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
This Bollywood Superstar Allowed Everyone To Throw 100 Eggs At Him For A Scene, Shot Iconic Song With No Sleep Making of India’s 90th GM Ilamparthi AR: Travelling alone at 16, MS Dhoni-esque hands, ailing brother at home | Chess News Peddi: Ram Charan’s Hook Step In Chikiri Song Goes Viral, Full Track Releasing On THIS Date | Telugu Cinema News ‘There is a bigger picture’: Morne Morkel reveals why India rested Arshdeep Singh | Cricket News খালেদা জিয়ার আসনে প্রার্থী না দেওয়ার ইঙ্গিত নাহিদ ইসলামের বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের পর্ষদ সভা ১২ নভেম্বর – Corporate Sangbad যমুনা অয়েলের পর্ষদ সভা ১০ নভেম্বর – Corporate Sangbad Peddi Makers Tease About First Single Song Chikiri, Fans Can’t Keep Calm | Pic | Telugu Cinema News বিএনপির কার্যালয়ের সাইনবোর্ড সাঁটিয়ে প্রবাসীর জমি দখল শ্রীবরদীতে বেশি দামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বসতবাড়ি থেকে অবৈধভাবে মজুদকৃত সার জব্দ
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

খালেদা জিয়ার আসনে প্রার্থী না দেওয়ার ইঙ্গিত নাহিদ ইসলামের

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ৫ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৭ সময় দেখুন
খালেদা জিয়ার আসনে প্রার্থী না দেওয়ার ইঙ্গিত নাহিদ ইসলামের


ঢাকা: আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিনটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এসব আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কোনো প্রার্থী নাও দিতে পারে বলে জানিয়েছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

বুধবার (৫ নভেম্বর) নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল এলাকায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত হয়ে মৃত্যুবরণকারী শহিদ গাজী সালাউদ্দিনের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান।

নাহিদ ইসলাম বলেন, “বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ যাদের অভ্যুত্থানে ভূমিকা আছে, তাদের সম্মানে আমরা প্রার্থী নাও দিতে পারি।”

তিনি আরও বলেন, “৩০০ আসনেই প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি আমাদের আছে। আমরা এককভাবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। তবে কেউ যদি আমাদের সংস্কার ও জুলাই সনদের দাবির সঙ্গে সংহতি জানায়, আমরা জোট গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করব।” নাহিদ জানান, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করা হবে।

এ সময় তিনি অভিযোগ করেন, “জুলাই যোদ্ধাদের চিকিৎসার দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকার ঠিকভাবে পালন করতে পারেনি বলেই এখনো নতুন নতুন মৃত্যুর খবর আসছে।”

এর আগে, মঙ্গলবার এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীও জানান, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিপক্ষে প্রার্থী দেবে না এনসিপি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন বলেন, “আমরা দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বেগম খালেদা জিয়ার সম্মানার্থে তিনি যে আসনগুলো থেকে নির্বাচন করবেন, সেখানে আমরা প্রার্থী দেব না। যদিও এটি এখনো অফিসিয়ালি ঘোষণা করা হয়নি, আগামী সপ্তাহে তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।”

তিনি আরও বলেন, “বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতীক। তিনি কখনো আপস করেননি, সবসময় গণতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন। সেই সম্মানেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

উল্লেখ্য, বিএনপির ঘোষিত প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, ফেনী-১, দিনাজপুর-৩ ও বগুড়া-৭ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন খালেদা জিয়া।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
This Bollywood Superstar Allowed Everyone To Throw 100 Eggs At Him For A Scene, Shot Iconic Song With No Sleep

This Bollywood Superstar Allowed Everyone To Throw 100 Eggs At Him For A Scene, Shot Iconic Song With No Sleep

Peddi: Ram Charan’s Hook Step In Chikiri Song Goes Viral, Full Track Releasing On THIS Date | Telugu Cinema News

Peddi: Ram Charan’s Hook Step In Chikiri Song Goes Viral, Full Track Releasing On THIS Date | Telugu Cinema News

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের পর্ষদ সভা ১২ নভেম্বর – Corporate Sangbad

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের পর্ষদ সভা ১২ নভেম্বর – Corporate Sangbad

যমুনা অয়েলের পর্ষদ সভা ১০ নভেম্বর – Corporate Sangbad

যমুনা অয়েলের পর্ষদ সভা ১০ নভেম্বর – Corporate Sangbad

Peddi Makers Tease About First Single Song Chikiri, Fans Can’t Keep Calm | Pic | Telugu Cinema News

Peddi Makers Tease About First Single Song Chikiri, Fans Can’t Keep Calm | Pic | Telugu Cinema News

বিএনপির কার্যালয়ের সাইনবোর্ড সাঁটিয়ে প্রবাসীর জমি দখল

বিএনপির কার্যালয়ের সাইনবোর্ড সাঁটিয়ে প্রবাসীর জমি দখল

আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বাকৃবিতে মতবিনিময় সভা
দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বাকৃবিতে মতবিনিময় সভা
প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চায় জামায়াত
প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চায় জামায়াত
কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত
কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST