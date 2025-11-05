খালেদা জিয়ার আসনে প্রার্থী না দেওয়ার ইঙ্গিত নাহিদ ইসলামের

ঢাকা: আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিনটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এসব আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কোনো প্রার্থী নাও দিতে পারে বলে জানিয়েছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
বুধবার (৫ নভেম্বর) নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল এলাকায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত হয়ে মৃত্যুবরণকারী শহিদ গাজী সালাউদ্দিনের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান।
নাহিদ ইসলাম বলেন, “বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ যাদের অভ্যুত্থানে ভূমিকা আছে, তাদের সম্মানে আমরা প্রার্থী নাও দিতে পারি।”
তিনি আরও বলেন, “৩০০ আসনেই প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি আমাদের আছে। আমরা এককভাবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। তবে কেউ যদি আমাদের সংস্কার ও জুলাই সনদের দাবির সঙ্গে সংহতি জানায়, আমরা জোট গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করব।” নাহিদ জানান, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করা হবে।
এ সময় তিনি অভিযোগ করেন, “জুলাই যোদ্ধাদের চিকিৎসার দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকার ঠিকভাবে পালন করতে পারেনি বলেই এখনো নতুন নতুন মৃত্যুর খবর আসছে।”
এর আগে, মঙ্গলবার এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীও জানান, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিপক্ষে প্রার্থী দেবে না এনসিপি।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন বলেন, “আমরা দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বেগম খালেদা জিয়ার সম্মানার্থে তিনি যে আসনগুলো থেকে নির্বাচন করবেন, সেখানে আমরা প্রার্থী দেব না। যদিও এটি এখনো অফিসিয়ালি ঘোষণা করা হয়নি, আগামী সপ্তাহে তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।”
তিনি আরও বলেন, “বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতীক। তিনি কখনো আপস করেননি, সবসময় গণতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন। সেই সম্মানেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”
উল্লেখ্য, বিএনপির ঘোষিত প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, ফেনী-১, দিনাজপুর-৩ ও বগুড়া-৭ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন খালেদা জিয়া।