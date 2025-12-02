খালেদা জিয়ার চিকিৎসা নিরাপত্তায় যুক্ত হলো এসএসএফ

ঢাকা: বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা নিরাপত্তা জোরদার করতে ভিভিআইপি বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (এসএসএফ) এভারকেয়ার হাসপাতালে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুর ২টা ২০ মিনিট থেকে এসএসএফ সদস্যরা হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে ভিভিআইপি নিরাপত্তা দায়িত্ব পালন শুরু করেন। খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সব কার্যক্রম নিরাপদ রাখতে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।
এর আগে অন্তর্বর্তী সরকার খালেদা জিয়াকে ‘অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি’ (ভিভিআইপি) ঘোষণা করে। বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী আইন, ২০২১ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি–প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি সরকার ঘোষিত অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এসএসএফের দায়িত্ব। আইনের ৮(২) ধারা অনুযায়ী, ভিভিআইপির ক্ষতি হতে পারে—এমন ব্যক্তি বা ঝুঁকি শনাক্ত করতেও এসএসএফ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। প্রয়োজনে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার বা গুলির ক্ষমতাও রয়েছে এই বাহিনীর।
এভারকেয়ার হাসপাতাল ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। মূল ফটকের দুই পাশে ব্যারিকেড বসানো হয়েছে এবং পুলিশের উপস্থিতিও বাড়ানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ছাড়া অন্য কাউকে হাসপাতালে ভিড় করতে দেওয়া হচ্ছে না।
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বর্তমানে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।