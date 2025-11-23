‘খালেদা জিয়ার বুকে ইনফেকশন, হার্ট-ফুসফুসও আক্রান্ত’

ঢাকা: বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বুকে ইনফেকশন দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি তার হার্ট ও ফুসফুসও আক্রান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেডিকেল বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক ডা. এফ এম সিদ্দিকী।
রোববার (২৩ নভেম্বর) দিবাগত রাতে সাংবাদিকদের বেগম খালেদা জিয়ার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি এসব তথ্য জানান।
ডা. সিদ্দিকী বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার চেস্টে ইনফেকশন হয়েছে। হার্ট ও ফুসফুসও আক্রান্ত। আগামী ১২ ঘণ্টা তাকে মেডিকেল বোর্ডের নিবিড় তত্ত্বাবধানে রাখা হবে।‘
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন জানান, বেগম জিয়া কতদিন হাসপাতালে থাকবেন, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। শারীরিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
এর আগে এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে গুলশানের বাসভবন ফিরোজা থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় খালেদা জিয়াকে। পরে স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
গত শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে সেনাকুঞ্জে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেন বেগম জিয়া। মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শেই তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন তার প্রেস উইংয়ের সদস্যরা।
উল্লেখ্য, বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস ও চোখের জটিলতাসহ নানা স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন। গত ৭ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান তিনি এবং ১১৭ দিন চিকিৎসা শেষে ৬ মে দেশে ফেরেন। দেশে ফেরার পর থেকে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে বিএনপি চেয়ারপারসনকে।