রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

খালেদা জিয়ার মরদেহ মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে নেওয়া হচ্ছে

  বুধবার, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫
খালেদা জিয়ার মরদেহ মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে নেওয়া হচ্ছে


ঢাকা: বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মরদেহ গুলশান থেকে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় নেওয়া হচ্ছে। বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সকাল ১১টার দিকে গুলশানে তারেক রহমানের বাসা থেকে খালেদা জিয়ার মরদেহবাহী গাড়িবহর রওনা হয়।

সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ও পুলিশের কড়া নিরাপত্তায় জাতীয় পতাকায় মোড়ানো একটি বিশেষ অ্যাম্বুলেন্সে মরদেহ বহন করা হচ্ছে।

গাড়িবহরে লাল-সবুজ রঙের একটি বাসও রয়েছে। এতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, তার স্ত্রী জুবাইদা রহমান, কন্যা জাইমা রহমান, খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী, ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দারসহ পরিবারের সদস্যরা জানাজাস্থলের উদ্দেশে যাত্রা করছেন।

এ ছাড়া বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যরা এবং খালেদা জিয়ার ঘনিষ্ঠ স্বজনরাও গাড়িবহরে রয়েছেন।

জানাজা শেষে বেগম খালেদা জিয়াকে তার স্বামী, সাবেক রাষ্ট্রপতি শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে দাফন করা হবে।

এদিকে জানাজায় অংশ নিতে সকাল থেকেই দলে দলে বিএনপির নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জড়ো হতে শুরু করেছেন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জাতীয় সংসদ ভবনের মাঠ, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের মূল সড়ক এবং ফার্মগেটের খামারবাড়ি মোড়সহ আশপাশের এলাকায় বিপুল মানুষের উপস্থিতি রয়েছে।





