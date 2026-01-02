শুক্রবার, ০২ জানুয়ারী ২০২৬, ০৮:০৬ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল

  শুক্রবার, ২ জানুয়ারী, ২০২৬
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল

খায়রুল খন্দকার, টাঙ্গাইল:বিএনপির চেয়ারপার্সন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়ে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (২ জানুয়ারী) বাদ আসর উপজেলার গোবিন্দাসী বাজারে বণিক সমিতির অফিস কক্ষে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব সোহরাব হোসেন এর সভাপতিত্বে ও সদস্য মজনু মিয়া ও খায়রুল খন্দকার এর সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,
গোবিন্দাসী ইউনিয়ন বিএনপির সংগ্রামী সভাপতি হাফিজুর রহমান শাহিন, সাধারণ সম্পাদক মাকসুদ জামিল মিন্টু, উপজেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল ইসলাম, ইউনিয়ন বিএনপির সহসম্পাদক শিবলী সাদিক, ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মাসুদ রানা, ছাত্রদলের সভাপতি মিজানুর রহমান, উপজেলার বিভিন্ন এলাকার কেমিষ্ট সহ আরো অনেকেই।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন, দেশের প্রতি তাঁর অবদান এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তারা তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন মুফতি মাওলানা আব্দুল কাদের । এর আগে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত, কবরের আযাব থেকে নাজাত এবং জান্নাতুল ফেরদৌস কামনা করা হয়।

এর আগে হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ডের প্রধান অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদার আনুষ্ঠানিকভাবে জানান, মঙ্গলবার ভোর ৬ টায় এভারকেয়ার হাসপাতালের নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (আইসিইউ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া।

উল্লেখ্য, গত ২৩ নভেম্বর তিনি এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন। ২৭ নভেম্বর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে সিসিইউতে নেওয়া হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি লাইফ সাপোর্টে ছিলেন

