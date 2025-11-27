বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ০৭:০৫ অপরাহ্ন
খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় শুক্রবার বাদ জুমা সারাদেশে দোয়া

  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর, ২০২৫
খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় শুক্রবার বাদ জুমা সারাদেশে দোয়া


ঢাকা: বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনায় সারাদেশে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বাদ জুমা এই কর্মসূচি পালন করা হবে বলে জানিয়েছেন দলের নেতারা।

বিএনপির মিডিয়া সেলের অন্যতম সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ খালেদা জিয়ার শারীরিক সুস্থতা কামনায় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং সারাদেশের সব জেলা-মহানগরে এ দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে। নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত থাকবেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ সিনিয়র নেতারা।

৭৯ বছর বয়সী খালেদা জিয়া আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি ও ফুসফুসজনিত জটিলতা সহ নানা স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন। নিয়মিত চিকিৎসার অংশ হিসেবে তাকে একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হচ্ছে। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি লন্ডনে যান তিনি। সেখানে ১১৭ দিন অবস্থানের পর ৬ মে দেশে ফেরেন।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ফেনী-১ আসনসহ ৩টি আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে তার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে তার সক্রিয়তা ও শারীরিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে সমর্থকদের মধ্যে রয়েছে গভীর উদ্বেগ।

দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে দেশজুড়ে নেতাকর্মীরা তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করবেন বলে জানিয়েছে বিএনপি।





