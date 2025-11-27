খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় বিএনপির দোয়া মাহফিল

বান্দরবান: বান্দরবানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় জাসাস-এর উদ্যোগে কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকাল ১১টায় শহরের আবু সাঈদ মুক্ত মঞ্চে দোয়া মাহফিল ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বান্দরবান স্টেডিয়াম জামে মসজিদের খতীব হাফেজ মওলানা মো. আব্দুল্লাহ।
অনুষ্ঠানে বান্দরবান জেলা জাসাস-এর সভাপতি ও পাবলিক প্রসিকিউট (পিপি) মো. আলমগীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান জেলা বিএনপির যুগ্ন আহ্বায়ক জসিম উদ্দিন তুষার।
দোয়া মাহফিলে বক্তারা বলেন, বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং গণতন্ত্রের নেতৃত্ব দিয়েছেন। গত ১৭ বছর তিনি নির্যাতনের শিকার হয়ে দিনাতিপাত করেছেন। দোয়া মাহফিলে খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,জেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক আবিদুর রহমান, রিটল বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সদস্য শাহাদাত হোসেন জনিসহ ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা নেতাকর্মীরা।