খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি: ডা. শাহাবুদ্দিন

ঢাকা: বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন তার মেডিকেল বোর্ডের প্রধান ও এভারকেয়ার হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. শাহাবুদ্দিন তালুকদার।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাতে তিনি সাংবাদিকদের জানান, খালেদা জিয়া বর্তমানে হাসপাতালের কেবিনে চিকিৎসাধীন এবং আগের চেয়ে কিছুটা ভালো আছেন।
তিনি বলেন, ‘ম্যাডাম আগের তুলনায় একটু ভালো আছেন। আমি সার্বক্ষণিক তার সঙ্গে হাসপাতালে আছি।’
মেডিকেল বোর্ডের আরেক সদস্য জানান, খালেদা জিয়ার নিউমোনিয়া ধরা পড়েছে। পাশাপাশি তার পূর্বের মাল্টি-ডিজিস জটিলতাও কিছুটা বেড়েছে। তিনি বলেন, ‘বয়সের কারণে সব চিকিৎসা একসঙ্গে দেওয়া যাচ্ছে না। কিছু ঝুঁকি থেকেই যায়।’
চিকিৎসকদের মতে, সব মিলিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনকে কমপক্ষে আরও এক সপ্তাহ হাসপাতালেই থাকতে হতে পারে।
এর আগে, রোববার (২৩ নভেম্বর) বুকে সংক্রমণসহ হার্ট ও ফুসফুসের সমস্যার কারণে তাকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক ডা. এফ এম সিদ্দিকী জানান—বেগম জিয়ার চেস্টে ইনফেকশন রয়েছে, পাশাপাশি হার্ট ও ফুসফুসও আক্রান্ত হয়েছে। কতদিন হাসপাতালে থাকতে হবে—তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না বলেও জানায় মেডিকেল বোর্ড।
দীর্ঘদিন ধরে আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস ও চোখের বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী। চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নেয়া হয় তাকে; সেখানে ১১৭ দিন চিকিৎসা শেষে ৬ মে দেশে ফেরেন। দেশে ফেরার পর থেকে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার অংশ হিসেবে তাকে একাধিকবার এভারকেয়ার হাসপাতালে আনা হয়েছে।