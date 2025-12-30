খালেদা জিয়ার শোক বইয়ে জামায়াতের নায়েবে আমিরের সই

ঢাকা: বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি শোক প্রকাশের জন্য তার গুলশান কার্যালয়ে রক্ষিত শোক বইতে সই করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ও সাবেক এমপি ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে গিয়ে তিনি এ সই দেন।
শোক বইতে সই করার পর সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। সবচেয়ে বেশি সম্মান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি। আল্লাহ তাকে জান্নাত নসিব করুক।’
সই করার সময় আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের-এর সঙ্গে ছিলেন সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম, সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এবং ঢাকা মহানগরী উত্তর জামায়াতের মেডিকেল থানা সভাপতি, ঢাকা-১৭ আসনে জামায়াতের প্রার্থী ডা. এসএম খালিদুজ্জামান।
এ সময় জামায়াত নেতারা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ উপস্থিত বিএনপি নেতাদের প্রতি সমবেদনা জানান।