খালেদা জিয়ার সব প্যারামিটার নিবিড় পর্যবেক্ষণে: মঈন খান

ঢাকা: বিএনপি চেয়ারপারসন ও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) দিবাগত রাতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি খালেদা জিয়ার সর্বশেষ স্বাস্থ্য পরিস্থিতি তুলে ধরেন।
মঈন খান জানান, বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক বিভিন্ন প্যারামিটার নিয়মিতভাবে স্টাডি করা হচ্ছে এবং চিকিৎসার প্রতিটি সিদ্ধান্তই সেই রিপোর্ট অনুযায়ী নেওয়া হচ্ছে।
তিনি বলেন, ‘আজ মেডিকেল বোর্ড বসেছিল। বোর্ড তার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে, পর্যালোচনা করেছে এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা নিচ্ছে। চিকিৎসকেরা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। খালেদা জিয়াকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।’
এর আগে বেগম খালেদা জিয়ার বর্তমান শারীরিক অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি নিয়মিত তার স্বাস্থ্যগত অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং প্রয়োজনীয় সব চিকিৎসা-সহায়তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন।