খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দেশজুড়ে মসজিদে বিশেষ দোয়া

ঢাকা: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা ও বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় বাদ জুমা দেশজুড়ে বিশেষ দোয়া মাহফিল করবে বিএনপি।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাতে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক নির্দেশনায় নেতাকর্মীদের এই কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানানো হয়।
এতে বলা হয়, শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ‘গণতন্ত্রের মা’ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় এবং দীর্ঘ ১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান পরিবারসহ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র উদ্যোগে ঢাকাসহ দেশব্যাপী মসজিদে মসজিদে জুমার নামাজ শেষে দোয়া অনুষ্ঠিত হবে।
‘ঢাকাসহ দেশব্যাপী বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সব নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণকে দোয়ায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।’