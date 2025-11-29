রবিবার, ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ০৪:৩৪ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর চিঠি সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েও গেজেটভুক্ত নন ১৩ প্রার্থী ভূঞাপুরে বিএনপির মহিলা দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত La Liga: Dani Olmo scores brace as Barcelona pick up 3-1 victory over Alaves | Football News পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির অভিষেক দুর্বৃত্তদের ককটেল সন্ত্রাস: তারেক রহমানের নির্দেশে গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শনে ড. ব্যারিস্টার চৌধুরী ইসরাক আহমেদ সিদ্দিকী দৌলতপুরে ছাত্রদল , যুবদলের নেতাকর্মীদের নামে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত। ডাকাত মজিদের নেতৃত্বে কুতুবদিয়ায় ৩০ একর প্যারাবন ধ্বংস Babar Azam stays unbeaten as Pakistan thrash Sri Lanka to win T20 tri-series final | Cricket News ‘খালেদা জিয়াকে বিদেশ নেওয়া নির্ভর করছে মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তের ওপর’
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৫ সময় দেখুন
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর চিঠি


ঢাকা: বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে চিঠি পাঠিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ শেহবাজ শরীফ।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাতে বিএনপির মিডিয়া সেল এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। খালেদা জিয়ার সাম্প্রতিক শারীরিক অবনতির খবরে উদ্বেগ জানিয়ে তিনি এই শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান।

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী চিঠি

চিঠিতে শেহবাজ শরীফ লিখেছেন, খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা জেনে তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। পাকিস্তানের জনগণ, সরকার এবং তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় খালেদা জিয়ার অবদান অনস্বীকার্য এবং দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদারে তার ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি—আপনি যেন দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন এবং আপনার দল ও দেশের জন্য সাহস, প্রেরণা ও নেতৃত্বের উৎস হয়ে উঠতে পারেন।’

চিঠির শেষে তিনি খালেদা জিয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তার সর্বোচ্চ সম্মান গ্রহণের অনুরোধ জানান।

বেগম খালেদা জিয়া বর্তমানে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে উদ্বেগ বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর এই চিঠি আন্তর্জাতিক স্তরেও আলোচনার জন্ম দিয়েছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ভূঞাপুরে বিএনপির মহিলা দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ভূঞাপুরে বিএনপির মহিলা দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির অভিষেক

পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির অভিষেক

দুর্বৃত্তদের ককটেল সন্ত্রাস: তারেক রহমানের নির্দেশে গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শনে ড. ব্যারিস্টার চৌধুরী ইসরাক আহমেদ সিদ্দিকী

দুর্বৃত্তদের ককটেল সন্ত্রাস: তারেক রহমানের নির্দেশে গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শনে ড. ব্যারিস্টার চৌধুরী ইসরাক আহমেদ সিদ্দিকী

দৌলতপুরে ছাত্রদল , যুবদলের নেতাকর্মীদের নামে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত।

দৌলতপুরে ছাত্রদল , যুবদলের নেতাকর্মীদের নামে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত।

ডাকাত মজিদের নেতৃত্বে কুতুবদিয়ায় ৩০ একর প্যারাবন ধ্বংস

ডাকাত মজিদের নেতৃত্বে কুতুবদিয়ায় ৩০ একর প্যারাবন ধ্বংস

আল্লাহর সাহায্যে জামায়াত বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে: ডা. শফিকুর

আল্লাহর সাহায্যে জামায়াত বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে: ডা. শফিকুর

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর চিঠি
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর চিঠি
সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েও গেজেটভুক্ত নন ১৩ প্রার্থী
সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েও গেজেটভুক্ত নন ১৩ প্রার্থী
ভূঞাপুরে বিএনপির মহিলা দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত
ভূঞাপুরে বিএনপির মহিলা দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত
La Liga: Dani Olmo scores brace as Barcelona pick up 3-1 victory over Alaves | Football News
La Liga: Dani Olmo scores brace as Barcelona pick up 3-1 victory over Alaves | Football News
পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির অভিষেক
পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির অভিষেক
দুর্বৃত্তদের ককটেল সন্ত্রাস: তারেক রহমানের নির্দেশে গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শনে ড. ব্যারিস্টার চৌধুরী ইসরাক আহমেদ সিদ্দিকী
দুর্বৃত্তদের ককটেল সন্ত্রাস: তারেক রহমানের নির্দেশে গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শনে ড. ব্যারিস্টার চৌধুরী ইসরাক আহমেদ সিদ্দিকী
দৌলতপুরে ছাত্রদল , যুবদলের নেতাকর্মীদের নামে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত।
দৌলতপুরে ছাত্রদল , যুবদলের নেতাকর্মীদের নামে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত।
ডাকাত মজিদের নেতৃত্বে কুতুবদিয়ায় ৩০ একর প্যারাবন ধ্বংস
ডাকাত মজিদের নেতৃত্বে কুতুবদিয়ায় ৩০ একর প্যারাবন ধ্বংস
Babar Azam stays unbeaten as Pakistan thrash Sri Lanka to win T20 tri-series final | Cricket News
Babar Azam stays unbeaten as Pakistan thrash Sri Lanka to win T20 tri-series final | Cricket News
‘খালেদা জিয়াকে বিদেশ নেওয়া নির্ভর করছে মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তের ওপর’
‘খালেদা জিয়াকে বিদেশ নেওয়া নির্ভর করছে মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তের ওপর’
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST