রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় এতিমখানায় দেওয়া হলো ২৪টি ছাগল

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২ ডিসেম্বর, ২০২৫
সাতক্ষীরা: বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় সাতক্ষীরার শ্যামনগরের এমিতখানাগুলোতে ২৪টি ছাগল জবাই করে সাদকা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ও সাতক্ষীরা-৪ আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী ড. মো. মনিরুজ্জামান উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার বিভিন্ন কুরআন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এমিতখানায় এসব ছাগল জবাই করে সাদকা করেন। একইসঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানে দুপুরে এতিমদের খাবারের আয়োজন করা হয়েছে।

সকাল থেকে উপজেলার ভুরুলিয়া, কাশিমাড়ি, নুরনগর, কৈখালী, রমজাননগর, মুন্সিগঞ্জ, ঈশ্বরীপুর, বুড়িগোয়ালিনী, আটুলিয়া, পদ্মপুকুর ও গাবুরা ইউনিয়নসহ পৌর এলাকার বিভিন্ন এতিমখানা এবং মাদ্রাসায় ছাগলগুলো পৌঁছানোর পর জবাই করা হয়।

এসব কার্যক্রমে উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপিসহ অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

ড. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতিমদের দোয়া দ্রুত কবুল হয়-এ বিশ্বাস থেকেই আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানিয়েছি।’

এসময় উপস্থিত ছিলেন শ্যামনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক সোলায়মান কবির, উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি জি.এম লিয়াকত আলী, সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির সদস্য অ্যাড. আশেক এলাহী মুন্না, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জি.এম সাদেকুর রহমান সাদেক, শ্যামনগর উপজেলা যুবদলের সাবেক আহবায়ক শফিকুল ইসলাম দুলু, শ্যামনগর সদর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ প্রমুখ।





