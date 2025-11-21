শুক্রবার, ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১১:৩১ অপরাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২১ নভেম্বর, ২০২৫
খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা


ঢাকা: সশস্ত্র বাহিনী দিবসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেল চারটায় গুলশানের বাসভবন ফিরোজা থেকে সেনানিবাসের উদ্দেশে রওনা হন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। তিনি সাড়ে চারটার পর সেনাকুঞ্জে পৌঁছান।

সেনাকুঞ্জে পৌঁছানোর পর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বেগম খালেদা জিয়ার কয়েক মিনিট কথা হয়। এ সময় প্রধান উপদেষ্টা সাবেক প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন এবং তার সুস্থতা কামনা করেন।

খালেদা জিয়াও প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রধান উপদেষ্টার সহধর্মিণী আফরোজী ইউনূসের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন এবং শুভকামনা জানান।

খালেদা জিয়ার সঙ্গে ছিলেন তার ছোট ছেলে প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শর্মিলা রহমান সিঁথি, খালেদা জিয়ার প্রয়াত ভাই সাঈদ ইসকান্দারের স্ত্রী নাসরিন ইসকান্দার।

বিএনপি চেয়ারপারসনের গাড়িবহরের সঙ্গে ছিলেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, খালেদা জিয়ার মেডিকেল বোর্ডের প্রধান অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদার, এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছাড়াও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, আবদুল মঈন খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমেদ, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ সেনাকুঞ্চের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।





