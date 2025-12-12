খালেদা জিয়া ও ওসমান হাদির খোঁজ নিতে এভারকেয়ারে মির্জা ফখরুল

ঢাকা: বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও গুলিবিদ্ধ ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র এবং ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাত ১১টা ২০ মিনিটে মির্জা ফখরুল রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছান। তিনি প্রথমে চিকিৎসাধীন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করে তার সর্বশেষ অবস্থার বিষয়ে খোঁজ নেন। এরপর আইসিইউতে থাকা শরিফ ওসমান বিন হাদির অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করেন।
এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
উল্লেখ্য, খালেদা জিয়া বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন জটিল অসুস্থতায় এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অপরদিকে, শুক্রবার দুপুরে মোটরসাইকেলে আসা সন্ত্রাসীরা গুলি চালিয়ে গুরুতর আহত করে ওসমান হাদিকে। প্রথমে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য এভারকেয়ারে স্থানান্তর করা হয়।