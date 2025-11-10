‘খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের সম্মানে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে’

পিরোজপুর: পিরোজপুর-২ (নেছারাবাদ, ভান্ডারিয়া ও কাউখালি) আসনে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী আহম্মদ সোহেল মঞ্জুর সুমন বলেছেন, ‘দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং দেশনায়ক তারেক রহমানের সম্মানে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
সোমবার (১০ নভেম্বর) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘‘এই আসন থেকে আমিসহ চারজন মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন। আমাদের ঢাকার গুলশান কার্যালয়ে ডাকা হয়েছিল। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আমাদের বলেছেন, ‘আমার মা ৬ বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন, তবুও আপনাদের ছেড়ে যাননি। আপনাদের জন্য তিনি ত্যাগ স্বীকার করেছেন।’ যিনি এত ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তার সম্মানে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত।’
সোহেল মঞ্জুর সুমন আরও বলেন, ‘মনোনয়ন ঘোষণার দিন আমি নেছারাবাদে ছিলাম এবং বাকিরা ছিলেন ঢাকায়। পরে তাদের সবার সঙ্গে কথা বলে অনুরোধ করেছি, তারেক রহমানের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের সবাইকে জাতীয়তাবাদী এক পতাকার নিচে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। দলের স্বার্থে সবাইকে এক হয়ে ধানের শীষের পক্ষে মাঠে কাজ করতে হবে।’
তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘মানুষ দীর্ঘ ১৭ বছর ভোট দিতে পারেনি। ফ্যাসিস্ট সরকার ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। এখন দেশে নির্বাচনের পরিবেশ ফিরছে। ঠিক এ সময় একটি চক্র নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে, কিন্তু এ দেশের মানুষ তা মেনে নেবে না।’
বিএনপির এ প্রার্থী আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে বিএনপি বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করবে এবং দেশনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে।’
আহম্মদ সোহেল মঞ্জুর সুমন পিরোজপুর জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি এবং ভান্ডারিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।